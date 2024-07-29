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Срочный розыск! Потерялся культурный код

29.07.2024 18:00|ПсковКомментариев: 0

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера присмотрелась к прошедшим Дням города и увидела псковичей с «прошивкой» чуждым культурным кодом, своими мыслями она поделилась в свежей авторской колонке.

 

Фото из сообщества «Молодежный центр Псков».

Невесело мне что-то после Дней города. Грустновато даже.

Хотя приятные вышли Дни. Я уже в прошлом году писала, что праздник без салюта — гимн здравому смыслу. Вот и в этом году отметили по-домашнему. Программа без перекрытия Октябрьской площади может быть вполне себе сбалансированной. Сцена отлично устанавливается на «Красной площади» у Троицкого моста или в парке Строителей — когда эти места появились, Октябрьскую площадь задействовали по инерции, надеюсь, туда праздник больше не вернется. Во время его проведения открыли фонтан на Четырех углах. Заработал луна-парк с 50-метровым колесом обозрения, очереди к которому выстроились, словно за новым смартфоном. Много было спортивных соревнований: футбол, гребля, пляжный волейбол. На сапах вообще провели целый карнавал, раздав призы за лучшие костюмы. Подсмотрели удачную практику у младшего (по возрасту) брата Питера, где в Фонтанку яблоко не бросить, когда там проходит подобный фест. Вот и у нас в центре города прошлись по Великой любители сплавов на надувных досках в затейливых костюмах.

Фото из сообщества «Молодежный центр Псков».

На этом событии хочу остановиться подробнее. В моменте вышло весело, но, если смотреть и, действительно, видеть, то узришь кое-чего безрадостное. Мрачное даже.

В конкурсе костюмов первые три места достались Аватару, Харли Квин и Маске. Все трое — персонажи голливудских фильмов. Город отмечал 80-летие со дня освобождения и День святой Ольги. И чествовал достижения маркетологов, продвигающих западный кинематограф. Мне одной кажется, что тут что-то не так?

Фото из сообщества «Молодежный центр Псков».

У меня нет никаких претензий к организаторам фестиваля. Их не может быть вообще ни у кого. Напротив, они привнесли в программу праздника яркое и современное событие. Горячий отклик оно нашло среди участников, потративших силы на создание костюмов, и собрало на набережной толпу зрителей. Дело не только в развлекательной составляющей. С большой долей вероятности после карнавала на воде какая-то часть зрителей тоже захочет встать на сап — а это уже прямое содействие развитию в городе физической культуры. Движение, посуху или по воде, — это жизнь. И наш город живет и здравствует вот уже 1121 год.

Нет вопросов и к участникам карнавала, включая победителей. Костюмы выбрали себе такие, какие на душу легли. Гребли на сапах Человек-паук, капитан Джек Воробей, Миньон, Уэнсдей, Спанч Боб. Справедливости ради, я еще заметила Машу (без Медведя), старуху Шапокляк и какое-то Лихо Одноглазое. Но фурор произвели не они.

Ни Маши,...

...ни старухи Шапокляк,...

...ни девочки-морячки (в канун Дня ВМФ) в тройке призеров не оказалось. 

Фото Александра Елисеева.

Я ни в коем случае не за цензурный дресс-код. Точно не надо нам тут этого: Колобка пускаем на сап, пущай покатается, а Харли Квин за борт бросаем в набежавшую волну. Нет! Свобода самовыражения — вещь прекрасная.

Однако я хочу зафиксировать. По состоянию на 2024 год жители древнего русского города Пскова успешно «прошиты» чуждым культурным кодом. Жители края, «откуда есть пошла земля русская», не видят привлекательности в собственных корнях.

Имея возможность выбирать — выбирают. Персонажей инородного культурного пространства. Сначала в качестве образа для создания собственного костюма, потом ставят на пьедестал (победителей определяли аплодисментами публики).

Лихо Одноглазое - ты ли это? Фото Александра Елисеева. 

До того, как написать колонку я эти свои мысли проговорила вслух, так сказать, опробировала идею на живых людях. И в ответ услышала: «Что же ты хотела, чтобы Ивану Дураку победу присудили?»

А я — да. Я бы хотела победу для Ивана Дурака, если бы в эту субботу он оказался на сапе. В конце концов, чем он хуже психопатки-убийцы Харли Квин?

Видимо, тем же, чем полевая мышка хуже хомяка — разница в пиаре. Про это много раз сказано: не умеем мы продвигать собственные культурные ценности. Придавать им вид не закостенело-забронзовелый, а стильный, модный, молодежный.

И вот итог. В Z-эпоху поколение Z, то есть люди, рожденные между 1998 и 2009 годами, называют своими кинокумирами Человека-паука, Гарри Поттера и Железного человека. На днях были обнародованы результаты соответствующего исследования за прошлый год. «Игреки» (мое поколение 1983-1997 годов) к западному Терминатору добавляли Данилу Багрова и Сашу Белого (тоже так себе примеры для подражания, так хотя бы отечественные). Наши родители «Иксы» тоже равнялись на Данилу Багрова, а еще на Штирлица и Глеба Жеглова. Был отечественный кинопродукт, способный породить Героя, да весь вышел.

Что это значит на практике? Что импортные киногерои закладывают в отечественные головы свои установки и ценности.

Работа в этом направлении ведется целенаправленная все последние 30 с хвостиком лет. Это я вам говорю, как человек, к воспитанию которого приложил клюв Дональд Дак, с «Утиных историй» о котором начиналось каждое воскресенье моих сверстников. Планомерная и методичная работа принесла свои плоды. Иван-дурак в косоворотке — это фу. То ли дело красотка Харли Квин с разноцветными хвостиками. Все это происходит даже после того, как крупные западные студии отказались легально поставлять в Россию свои фильмы. Типа, наказали так. Выходит, и правда, определенная часть публики воспринимает как драму отключение от чужой мозгопромывайки.

Фото из сообщества «Молодежный центр Псков».

Конечно, можно вспомнить удачные попытки актуализировать на больших экранах местный материал: от мультиков про Трех богатырей и Машу с Медведем до кинопродуктов про Чебурашку и Емелю. Но сколько таких примеров? Десяток, два? Нет вала контента, упакованного в яркую и привлекательную обертку, несущего в своей сердцевине наши собственные представления о правильном мироустройстве.

Я никого не поучаю и ни к чему не призываю. Я только смотрю в зеркало, отражающее действительность. И вижу надпись, горящую огнем на его кромке: «Хочешь победить врага — воспитай его детей».

Юлия Магера

Теги: #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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