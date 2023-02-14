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Блоги / Юлия Магера

Струпья против валентинок

14.02.2023 16:38|ПсковКомментариев: 0

Страх нарваться на скандал за низкопоклонство перед западом, помноженный на уход зарубежных брендов - и вот уже влюбленным неинтересно праздновать 14 февраля. Сегодняшняя дата проходит без обилия сердечек в витринах и спецакций в кафе. Не лучше идут дела у романтического импортозамещения. История про хитрую крестьянку Февронью, лечившую струпья на теле князя Петра, народной любви не снискала. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в День святого Валентина рассуждает о любви и маркетинге в своей авторской колонке.

 

Фото: pixabay.com.

Россияне отказываются праздновать День святого Валентина. Сюрприз! И богатый материал для пытливого исследователя. Удивительные вещи происходят прямо на наших глазах.

В прошлые годы праздник проходил на фоне информационного запретительного шума. Непременно у кого-то чесалось и зудело. А нынче! Погляди в окно! Молчат депутаты Милонов и Хамзаев, не спешит высказаться сенатор Мизулина. Напротив, депутат и глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина накануне заявила, что выступает против запрета Валентинова дня. Ветряную мельницу решено оставить в покое, пока не побеждены настоящие драконы. То есть праздник, от которого долгие годы триггерило госдеятелей, в этом году мог бы пройти в атмосфере благожелательности. Спешите видеть!

Однако внезапно оказалось, что самим россиянам День влюбленных до лампочки. Сегодня ВЦИОМ опубликовал результаты тематического опроса, разместив на своем сайте данные с заголовком «Святой Валентин уходит, любовь - остается!»

«За 15 лет восприятие этой даты в России претерпело изменения, - сообщают социологи. - Если на протяжении 2000-х годов День всех влюбленных примерно половина россиян (50% в 2002 г., 51% в 2005 г., 48% в 2008 г.) считала праздником, а другая половина (50% в 2002 г., 45% в 2005 г., 47% в 2008 г.) - не считала, то сегодня для большинства россиян 14 февраля праздником не является (71%); остается таковым он только для каждого четвертого (26%)».

При этом любить россияне не перестали. Чуть больше половины опрошенных (60%) называют себя влюбленными. Подоплеку праздника россияне видят по-разному, поровну разделились те, кто считают его возможностью порадовать любимых и полагающие, что прибыль коммерсантов - ключевая составляющая даты. Последний ответ чаще дают более образованные и менее обеспеченные респонденты. То есть умные, но бедные видят в 14 февраля повод залезть в их кошелек.

Сказать по правде, ни сегодня, ни накануне я не видела ни одного рекламного объявления о празднике в каком-нибудь кафе или о продаже тематических подарков. Не встречала сердечек в витринах. Наверно, где-то это все есть, но в следовых количествах, не различимых глазу. В лентах соцсетей у меня единичные посты про День святого Валентина, зато массовые - про Международный день книгодарения. Исчез антураж, который подталкивал влюбленных праздновать, а одиноких тосковать.

Почему исчез - вот это интересный вопрос. Есть две причины, порожденные всем, что происходило в последний год.

Первая, это страх «как бы чего не вышло». В массовую практику возвращается культура доноса. Только за последнее время бдительные псковичи разглядели происки буржуазных наймитов в выгоревшем триколоре на строительной технике, в соседстве музея оккупации и ресторана «Карл Фридрих», в британских флажках, которыми уже сто лет украшен изнутри боулинг-клуб. Как воспримут чрезмерно экзальтированные граждане любвеобильность какого-нибудь заведения общепита, решившего в будний день срубить романтическую кассу? Предсказать невозможно. В последнее время механика такая. Сначала разгорается скандал в соцсетях. Если пылает ярко, подключается депутат, местный или федерального уровня - кто первым догадается повысить свою цитируемость на горячей теме. Шлет запрос в налоговую, Роспотребнадзор, прокуратуру. Даже и скандала в соцсетях никому не надо. А ну как из-за сердечек придут проверки из налоговой? К следователю вызовут? Ну их в пень, эти сердечки. Так рассуждает типичный коммерсант и сидит 14 февраля тихонечко.

Фото: pixabay.com.

Вторая причина - уход зарубежных брендов. Во многом именно международные корпорации продвигали в России святого Валентина: украшали торговые точки, называли в честь него скидки, выпускали тематическую продукцию, от конфет до свитеров с сердечками. Они же были крупными игроками на рекламном рынке. Густо удобряли телеэфир, интернет-пространство и радио-частоты напоминанием про 14 февраля. Теперь иных уж нет, а просунувшие напоследок ногу в дверь и сменившие название тоже сидят, не отсвечивая.

Не лучше, чем у Валентина, обстоят дела у отечественных святых Петра и Февроньи. Пятнадцать лет назад они были назначены ответственными за 8 июля - День семьи, любви и верности. Дела с романтическим импортозамещением обстояли не очень. Февронья вообще больше подошла бы в качестве символа феминисток.

Кратко напомню историю этих влюбленных. Муромский князь заболел проказой и обратился за исцелением к крестьянке, обещая за помощь жениться. Та вылечила князя, но струпья на его теле извела не все. Намеренно оставила один, подозревая князя в обмане. И не ошиблась. Тот обещание не сдержал. А когда запаршивел вновь, был вынужден исполнить зарок.

История святого Валентина - еще более древняя, отсылающая ко временам Римской империи. Штука в том, что празднующие 14 февраля знают ее плохо или не знают вовсе. Да это и не надо. Продвигая дату, использовали простые и понятные образы: любовь и сердечко как ее материальное воплощение. Все. Вокруг этого нехитрого скелета нарастили мясо. Важной составляющей маркетинга стал кинематограф. Бесконечная череда романтических комедий с однотипным названием «День святого Валентина» кого хочешь настроит на нужный лад.

А много ли вы знаете фильмов, действия которых происходит на Петра и Февронью? Я лично ни одного. Даже отечественные киноделы переносят действие своих картин про любовь на февраль (как в прошлогодней ленте «День слепого Валентина»), а не на июль. Потому что образ Валентина - простой и понятный, закрепленный в массовом сознании.

Фото: pixabay.com.

Какой образ создали Петру и Февронье? Никакого. Вместо грамотного продвижения - бюрократическая мертвичина. Мало кто помнит, что символом праздника является ромашка. Проведут раз в год в Муроме официозный концерт, да и все. В прошлом году в нем участвовали такие популярные у молодежной аудитории исполнители как Таисия Повалий, Игорь Саруханов и Наталья Сенчукова.

Между тем, именно с молодежной аудитории и надо было начинать. Те, кто получил аттестат в 90-е годы и позже, уверенно ответят, с чего дня них началась традиция праздновать День святого Валентина - со школы. Проектов вроде «Беременна в 16» тогда еще не было, поэтому педагоги поощряли романтику среди старшеклассников. Почти в каждой школе на один день в году ставили почтовый ящик для валентинок. В смысле продвижения среди школьной аудитории (которая имеет свойство быстро вырастать и получает возможность заводить столь желанные государством семьи) дата 8 июля была выбрана крайне неудачно - летние каникулы.

При должной квалификации успешно романтизировать и монетизировать можно даже струпья. Пока что они проигрывали валентинкам. Как известно, разница между хомяком и полевой мышкой - исключительно в пиаре. Ваше слово, господа маркетологи.

Юлия Магера

Теги: #любовь
Источник: Псковская Лента Новостей
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