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Антимюллеров Армагеддон

08.10.2024 15:46|ПсковКомментариев: 0

Конечно, и раньше было известно, что в столице зажрались. Но чтоб настолько! Москвичкам предложили сдать тест на фертильность, от чего те пришли в яростное возмущение. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера, с трудом сдерживая провинциальную зависть, в своей авторской колонке объясняет бурную реакцию женщин и рассказывает, во сколько такой анализ обойдется псковичкам и чем будет полезен.

 

На прошлой неделе каждая москвичка в возрасте от 18 до 40 лет получила приглашение пройти тест на фертильность. Грубо говоря, узнать, способна ли она еще стать матерью. Выражаясь медицинским языком, сдать анализ на антимюллеров гормон.

Что тут началось! Жительницы столицы до сих пор неистовствуют так, будто живут не в Москве XXI века, крупнейшем образовательном центре, куда, к тому же, стекается большое число прогрессивно мыслящих жителей всей страны — а в селе Кучкове веке так в XII, когда кое-кто всерьез полагал, что младенцы самозарождаются в грязном женском белье.

Женская часть столичного народонаселения решила, что наступают времена из антиутопического сериала «Рассказ служанки». Что сейчас способных к деторождению женщин пересчитают, занесут в специальные базы и заставят плодиться. Москвички не стеснялись в выражениях по этому поводу, и если бы дело происходило не в сети, а в реальной жизни, инициаторы сдачи анализа почувствовали бы себя посреди Армагеддона.

Чего тут удивляться? Что еще может подумать женщина, на которую нескончаемым потоком льются инициативы по повышению рождаемости?

Вспомним всего несколько ярких высказываний публичных персон на эту тему.

«Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого озаботиться деторождением», - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко и призвал женщин (да какое там женщин — девочек!) задуматься о материнстве «со школьной скамьи».

«Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий. Конечно, идеальная история, если можно так сказать, это от 18 до 24 лет», - назвала вице-премьер Татьяна Голикова идеальный, с точки зрения государства, возраст для рождения первого ребенка.

«Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи — студенческие. И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь», - сказала депутат Госдумы Жанна Рябцева, добавив, что женщины должны «рожать, рожать и рожать».

Это только малое число примеров. Все никак не выключится фонтан словесных интервенций на тему манкирования женщинами своих обязанностей перед демографией. Раз мы уже не первый год слышим призывы, ясно, что они не работают. Ну и выходит, что государство от слов перешло к делу — так можно было понять приглашение к сдаче теста на фертильность. Так оно и было понято.

А что в реальности? Антимюллеров гормон — те самые тикающие часики. Показывают ли они уже без пяти минут полночь? Без анализа не узнаешь. Подавляющее большинство женщин страны вообще до этого скандала не были в курсе про существование АМГ. В стране, где уже, кажется, каждый чиновник призвал женщину дать угля, то есть минимум трех новых граждан, не сделано самое главное. Не ведется разъяснительная работа о том, откуда дети берутся. Оттого и такая реакция на ПРЕДЛОЖЕНИЕ пройти БЕСПЛАТНЫЙ анализ в ДОБРОВОЛЬНОМ порядке. Будто бы мэр Москвы лично предложил что-то непристойное. Кейс с репродуктивным тестом показателен еще и в части умения властей формировать общественное мнение даже вокруг полезных инициатив, даже в Москве — городе-передовике по внедрению всяких новшеств. Задним числом пришлось нанимать блогеров, чтобы те объяснили аудитории, что имели в виду столичные власти. Проверка уровня АМГ — только часть инициативы. При показателях, сигнализирующих, что уровень гормона снижен, женщины, во-первых, будут предупреждены о скором завершении периода фертильности. Во-вторых, им предложат бесплатно сдать яйцеклетки на хранение под заморозкой для возможности в будущем сделать ЭКО (к тому же, замороженная яйцеклетка остается в возрасте, когда была изъята и не претерпевает вместе с организмом носительницы последующих негативных воздействий среды и образа жизни).

Потому что вот такая жизнь. Не всякая, имея голову на плечах, побежит в роддом в 20 лет. А прямо по мысли министра Мурашко, сначала получит образование, затем сделает карьеру, создаст материальную базу. Словом в одну каску или вдвоем с мужем примет меры, чтобы не пропасть под забором вместе с новорожденным. К сожалению, к моменту завершения гнездовития может оказаться так, что птенцы в нем завестись уже не смогут по чисто физиологическим причинам. То же удовольствие платить ипотеку и при льготной программе растягивали на 30 лет из-за возросших цен на недвижимость, а сейчас жилищный кредит и вовсе стал уделом избранных. Мы неделю назад разговаривали о том, как сейчас берут и выплачивают кредиты и почему для средней семьи семейная ипотека — так себе подспорье.

Вот и получается, даже если взять ипотеку уже в 25 лет (то есть после университета заработать минимальный стаж, требуемый банком, и каким-то образом выйти на подходящий уровень зарплаты), то через 30 лет, после финального платежа, карета превратится в тыкву, а вчерашняя студентка в пенсионерку по недавнему счету. По сегодняшним меркам, когда всех резко омолодили на пять лет — в предпенсионерку, но суть от этого не изменится, а возрастные трансформации никуда не денутся. Сил может быть еще полно (под этим соусом пенсионный возраст и повышали), но на окне возможностей обзавестись потомством уже наглухо заколочена железная ставня. Конечно, мы сейчас говорим о крайнем случае, большинство семей старается побыстрее снять ипотечный хомут, но даже на «побыстрее» нужно время.

Жилищная проблема — одна из важнейших причин откладывания деторождения. Но не единственная. Причин десятки и даже женское «не хочу» — уважительная. Проблема наступает тогда, когда «не хочу» превращается в «не могу». Предложенный московским правительством выход — очень разумная мера по поддержке тех, кто по своим причинам откладывает материнство.

Необязательно в будущем оплодотворять каждую замороженную яйцеклетку. Но у женщины появляется выбор. Кто-то и до стадии заморозки не дойдет, уровень АМГ покажет, что поезд еще стоит на перроне, но гудок к отправлению уже прозвучал.

Что могу сказать, дорогие москвички. Если вам не надо — отдайте нам. Потому что у нас такой анализ — только за деньги (от 1300 до 1900 рублей в лабораториях Пскова), и никто после его сдачи ни о какой заморозке не говорит. Мы с вами в одной стране живем. В нашей общей Конституции записано: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». Но в наших палестинах экономика — как портки у гномика. Коротковата. Оттого и отчисления с зарплат в систему обязательного медицинского страхования невелики. А лечат нас ровно на те деньги, которые удалось собрать внутри региона с работодателей. Какой уж нам анализ на АМГ — у нас в поликлиниках нет даже бесплатного анализа на хеликобактер, зловредную бактерию, живущую в желудке, до поры до времени не выдающую своего присутствия, из-за чего можно однажды проснуться с раком.

Короче, Москва. Если вам там не надо, поделитесь с регионами. Если не бюджетами (дождешься от вас, как же), то хотя бы опытом. Шагнули же однажды за пределы МКАД собянинские коробки для новорожденных. В Пскове, например, они превратились в сертификат на детские товары, чему многие родители очень благодарны. И за возможность стать родителями, думаю, благодарными окажется не меньшее число семей.

Юлия Магера

Теги: #здравоохранение #семья #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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