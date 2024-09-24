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Общество

Тихая пандемия хеликобактера

26.09.2024 11:10|ПсковКомментариев: 0

Гастрит — воспалительный процесс на слизистой желудка, потенциально приводящий к раку — возникает не из-за еды всухомятку или отсутствия в меню супов. Одна из важных причин — инфицирование бактерией хеликобактер пилори. В 2005 году первооткрыватели ее медицинского значения получили Нобелевскую премию. С тех пор в медицинском сообществе произошел переворот в понимании и лечении проблем ЖКТ. Чем опасна бактерия и кому можно спокойно оставить ее внутри собственного желудка, в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала Юлия Федорова, заведующая гастроэнтерологическим отделением Псковской областной клинической больницы.

 

- Юлия Юрьевна, что за зверь такой — хеликобактер?

- Бактерия, которая вызывает в желудке хронический воспалительный процесс. На вид вытянутая, с «усиками». Пациентам я объясняю, что эта бактерия не грызет желудок. Своими «усиками» она прикрепляется к стенкам, что и приводит к воспалению. Как и с любой другой бактерией, воспаление — имунно опосредовано, то есть является ответом иммунитета на обнаружение инородного организма.

В определенных условиях может принимать кокковые формы, то есть закрывается, не подает признаков жизни, в этот момент бактерия находится в спящем состоянии. Науке непонятно, почему так происходит, почему у одних людей вот так, а у других она вызывает воспалительный процесс.

- В чем опасность хеликобактера?

- Хронический воспалительный процесс со временем может перейти в атрофические изменения. При определенных условиях все это может вызвать рак желудка, а он сложно лечится и быстро рецидивирует. Хеликобактер считается канцерогеном первого порядка, то есть находится в числе наиболее мощных факторов, имеющих значение для развития рака желудка.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Псковской областной клинической больницы Юлия Федорова.

Самое страшное, что воспаление практически не дает клинической картины до определенных стадий. Гастрит не болит, потому что на слизистой нет болевых рецепторов. Даже поверхностные язвы долго не дают о себе знать.

- Если нет симптомов, то как можно узнать, живет ли внутри хеликобактер?

- Гастрит — гистологический диагноз. То есть для его постановки берется кусочек слизистой желудка, изучается под микроскопом. Но не всегда хеликобактер приводит к воспалению, поэтому о его наличие также можно говорить по результатам анализа кала на антиген и дыхательного теста. Вот эта тройка — золотой стандарт диагностики. К сожалению, исследование крови на антитела — неинформативный анализ. Он говорят об иммунитете, но не о наличии бактерий.

- Как можно заразиться?

- Контактно-бытовым способом, то есть чаще всего в семье: через поцелуи, еду из одной тарелки. Домашние животные переносчиками не являются. Важно, что даже при контакте с пациентом, имеющим хеликобактер, не факт, что конкретный человек заразится. Почему у одних он приживается, а у других нет, мы пока не знаем. Хитрая это бактерия.

- Как от нее избавиться?

- Есть несколько стандартных эрадикационных схем, лечебных режимов, принятых в качестве консенсуса. Они регулярно обновляются в связи с новыми исследованиями. Но это всегда антибиотики в сочетании с препаратами, усиливающими эффективность лечения. Плюс пробиотики, так как антибиотики необходимо принимать в достаточно большой дозировке четырнадцать дней, это серьезная нагрузка на кишечник.

- То есть придется потратиться?

- Лет пять назад мы считали, сколько стоит схема эрадикации с оригинальными препаратами. Выходило в районе 10 тысяч рублей. Давайте не будем забывать, что есть аналоги с теми же действующими веществами. И есть налоговый вычет — 13% на препараты, купленные по назначению врача.

Дело не столько в финансовых тратах. Схема сама по себе неприятная. Чаще всего человек приходит с жалобами на самочувствие, то есть уже с определенным дискомфортом. На фоне приема антибиотиков самочувствие может временно ухудшиться. Всегда предупреждаем, что так будет. Важно не бросать лечение, потому что если первая линия эрадикации не доведена до конца, начать ее заново нельзя, а второй линией справиться будет сложнее. О последствиях, к которым может привести хиликобактериоз на запущенных стадиях, я уже говорила. Тут уж каждый сам решает, что дороже, жизнь или таблетки.

- Как быстро бактерии вернутся в желудок после лечения?

- Сложно предполагать. Считается, что пять лет человек защищен от появления их вновь. А дальше у всех по-разному. Кто-то никогда не будет инфицирован повторно, а у кого-то и первая схема результатов не дает из-за резистентности штамма хеликобактера к определенным антибиотикам.

- Насколько инфекция распространена?

- Статистика по России пока очень скудная. Приблизительно 70% людей в нашей стране инфицированы.

Вопрос в том, будет ли хеликобактер вызывать изменения слизистой. То есть цифры не говорят, что 70% населения должно пролечиться. Важно смотреть на симптомы, на семейный анамнез. Бывает, что изгнать хеликобактер принципиально важно, например, если в анамнезе близкого родственника был рак желудка.

Но даже без отягощения в протоколе лечения есть пункт о желании пациента. Одно только оно может быть показанием для назначения лечения.

- Каков процент пациентов, испытывающих проблемы с желудком, начавшиеся от хеликобактера?

- Очень сложно выделить именно таких пациентов, определить превалирующую причину. Есть пациенты, которые регулярно пьют нестероидные противовоспалительные препараты из-за постоянных головных болей или болей в спине, в коленях. Пьют кроверазжижающие препараты после инфарктов и инсультов или для профилактики таких состояний. Одновременно с этим в желудке может жить хеликобактер пилори. И что является превалирующим фактором развития гастрита, сложно определить. Но схема эрадикации хеликобактера при сочетании факторов обязательна к применению, чтобы снизить риск развития кровотечения и язв.

Беседовала Юлия Магера

Теги: #медицина #здоровье #областная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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