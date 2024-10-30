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Блоги / Юлия Магера

Бесценность и обесцененность

30.10.2024 16:06|ПсковКомментариев: 0

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера предлагает нынешнюю шестидневку сделать поводом к серьезному разговору об отношении к труду в нашем обществе и о причинах такого отношения. Вокруг полно желающих прийти к успеху, но большинству всю жизнь предстоит выполнять обычную работу за обычную зарплату. Несовпадение представлений и реальности приводит к утрате ценности труда. Об этом наш автор рассуждает в своей свежей колонке.

 

Стон стоит по всей Руси великой. Как же, наступила шестидневная рабочая неделя. Тот факт, что за субботу мы отдохнули еще 30 апреля, мало трогает умы и сердца. Всего-то и радости от праздника в ноябре, что следующая рабочая неделя будет короткой. Обычного работника это мало утешает. Ему бы четырехдневку на постоянку, о чем бродила мечта до наступления нынешней эпохи глобальной турбулентности. Вредная мечта, мы про это уже говорили.

Так что сегодня будем не про деньги. Про них говорили не раз и не два. В том числе, и я в своих колонках и других материалах многократно затрагивала тему слабенькой оплаты труда людей важнейших профессий.

Поэтому предлагаю сегодня обойти без спекуляций в духе: «Они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем». Чего мы все о материальном да о материальном? Человек – не только пара отверстий для входа и выхода пищи. Это еще и живая душа со своими потребностями. В их числе самореализация, признание, уважение. Большинство может добиться всего этого через собственный труд.

Повторюсь, речь не про оплату, а про понятия, от которых приходят в трепет совсем другие отделы мозга. Радость от осознания своей пользы. Удовлетворение от решения тяжелой задачи. Удовольствие от созерцания результатов собственной деятельности.

Человек потому и выбился из обезьян в люди, что устроен чуть сложнее инфузории туфельки. Однако есть ощущение, что о собственной сложности многие предпочли забыть. Шагу не могут ступить с первой ступени пирамиды Маслоу, без конца закрывая одни и те же физиологические потребности и не помышляя о переходе на следующий уровень.

В нашей стране, слава богу, уже некоторое количество лет не голодают люди трудоспособного возраста и состояния здоровья. Если ты работаешь и не пропиваешь всю зарплату, то ее вполне хватает не только на хлеб, но и на подорожавшее масло. Базовые потребности удовлетворены, можно уже и подумать о привнесении какого-то смысла в свое существование. Ан, нет, мы все равно без конца обсуждаем экпансию китайского автопрома, доступ к последним моделям айфонов и ситуацию на кофейных плантациях Бразилии. Самые животрепещущие темы касаются потребления. Даже развод Бакальчуков из компании Wildberries обывателю интересен с точки зрения посчитать деньги в чужом кармане и проследить, чтобы с любимой площадкой для покупочек ничего не случилось.

Топчемся и топчемся на первом ярусе. Фактически, сами себя расчеловечиваем, сводим свои потребности к примитивному списку, подходящему приматам.

А теперь уперлись лбом в проблему кадров. Все это вещи одного порядка. Я сейчас объясню. Людей не хватает везде. Каждый это видит на собственном предприятии и на примере учреждений, где вопросы решаются дольше и сложнее обычного из-за отсутствия необходимого числа сотрудников. Много ручьев внесли свои воды в реку кадрового дефицита. Тут и демография, выход на рынок труда малочисленного поколения. И низкая автоматизация, из-за которой сотрудников требуется больше, чем могло бы быть необходимо. И специфическая псковская беда с вымыванием кадров в столицы.

Многое можно решить зарплатами (как в истории с водителями мусоровозов, которые после коллапса системы в начале этого года оказались очень ценными кадрами с зарплатой в 100 тысяч рублей). Многое, но не все. Приходится слышать от работодателей, что не найти сотрудников на вполне приличные зарплаты. Резюме сыплются. Собеседования проходят. Результата – ноль. Сотрудники-то нужны не абы какие. Пусть даже и без опыта, многие согласны научить всему по ходу пьесы, куда деваться.

Уже на стадии беседы с руководителем потенциальный работник начинает выяснять, как бы так выстроить свой день, чтобы работать поменьше.

Да у нас и так треть от года – выходные! Отдыхаем мы в этом году целых 118 дней, а трудимся только рабочих дней 248. Один к двум! Наотдыхались уж. У нас трудовое законодательство – одно из самых жестких для работодателей и мягких для работников. У нас есть декреты, отпуска, больничные. Во многих странах такой роскоши или нет вовсе, или существует она в сильно усеченном виде. Но и живут там люди (вернемся все-таки к бренному материальному существованию) сильно получше. Впахивают сильно побольше. Экономика там сильно повыше. Нет ли тут прямой связи?

Особенно удручает подход к работе молодежи. Свежие кадры хотят высокую зарплату (а кто не хочет?), совершенно не понимая, что ее не платят просто так. Нужно приносить пользу работодателю, а для этого необходимо обладать соответствующим уровнем компетентности. Уровня такого нет, и повысить его особенно не стремятся. Но только так и получится сделать что-то важное, для всех нужное, реализоваться, стать заметным и уважаемым членом общества.

Труд перестал быть ценностью. Работа ассоциируется с унылой тягомотиной. Не в один момент это произошло. Не от того, что сейчас на каждом заборе написано: «Требуется...», «Требуется...», «Требуется...» Хотя и это сильно расхолаживает. Но суть в том, что к нынешнему дефициту кадров готовиться надо было сильно заранее. Не мемасики клепать про офисное рабство, а вести широкую пропаганду уважения к труду. К любому. Какие-то вялые попытки делаются в отношении людей рабочих профессий, да и тут выхлоп сомнительный, а по остальным направлениям не делается вообще ничего.

Начало закладывается еще со школьной скамьи. Кому-то не очень умному пришло в голову, что дети не должны даже с доски стирать. В итоге современные школьники, которых, наконец-то, пытаются повернуть в правильную сторону, могу прямо посреди субботника заявить: «Я устал. Я ухожу». И в самом деле пойти домой.

Чего ждать от детей, если в прошлое ушла даже такая элементарная вещь, как «Доска почета». Простейшая мера нематериального стимулирования, а какой давала эффект. Попавший на нее работник мог с гордостью расправить плечи: «Я вожу молоко лучше всех!» Сохранились такие доски разве что в районах. Да адепты капиталистической системы быстро смекнули, что к чему, вот и появились в магазинах и офисах стенды «Лучший работник месяца». Хорошая практика, почему бы не вернуть ее в массовый обиход?

Владимир Меньшов не на пустом месте придумал, а из жизни взял сюжетный ход со съемкой для телевидения героини фильма «Москва слезам не верит». Родик приходит на завод дважды, сначала снимает Катерину-наладчицу, после уже директора предприятия. Фильм вообще не про карьерный рост, но подспудно пропагандирует идею «будешь хорошо работать – человеком станешь». Тут «пропаганда» не ругательное слово. Государство продвигало важные для себя ценности. Ценность труда в их числе. Что продвигают сегодня фильмы, снятые при финансовой поддержке «Фонда кино»?

Что вообще нам продвигают по медийным канал последние 30 лет? Любой ценой стань звездой: через вокальный конкурс, реалити-шоу или теперь вот через блогинг. В обществе культ успешного успеха, оттого и несут инфоцыганам, обещающим раскрыть главный секрет, не то, что последнее — в кредиты влезают. К успеху в итоге приходят разве что сами устроители бесконечной вереницы марафонов.

Почему бы не вернуться к культу простого созидательного труда?

Будем честны. Никакими звездами большинство из нас не станет. Для нас вместо доски почета — труд до гробовой доски. Он нужен нам самим (хотя бы для оплаты ипотеки и покупки продуктов), он нужен от нас государству (для вращения экономики). Так и давайте повернемся лицом сами к себе, к обычному трудовому человеку.

Начнем уважать себя и свой труд. Труд уборщицы, пекаря, документоведа, секретаря, менеджера по продажам, водителя, продавца, агронома, учителя, дорожного рабочего, оператора станка, маляра, врача, дворника, монтажника, дизайнера, водопроводчика — уважать собственный труд и ежедневную работу тех, кто плетет вокруг ткань нашего бытия. Оно, как известно, определяет сознание. Жить хочется не посреди общего уныния от необходимости выполнять рабочие задачи, а среди людей, довольных собой и окружающими.

Юлия Магера

Теги: #труд
Источник: Псковская Лента Новостей
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