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Блоги / Юлия Магера

Стопроцентные дети

31.03.2025 17:20|ПсковКомментариев: 0

Довольно слабое освещение получило одно из решений псковских депутатов, принятое на прошлой неделе. На демографической обстановке оно может сказаться революционно – в самом лучшем значении этого слова. И это несмотря на свою кажущуюся простоту. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера считает, что инициатива о выплате женщинам в декрете 100% прошлого среднего заработка способна сотворить чудо в роддомах. В своей авторской колонке она рассказывает, сколько разом закроет слабых мест это предложение в случае его принятия.

 

На прошедшей 27 марта сессии депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу коллег из Архангельска. Те направляют вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение платить мамам в декрете не 40% от среднего заработка, как сейчас, а все 100%, пока ребенку не исполнится полтора года.

Кажется, это самая разумная инициатива среди вала самых безумных идей по повышению рождаемости, которым все сильнее накрывает россиян. Тема максимально чувствительная, а потому любое, даже самое невероятное предложение, будет обсуждаться. Хорошо еще, что Год семьи закончился, и хайпа на теме стало заметно меньше.

Но он, к сожалению, не сошел на нет. Прямо сегодня в Госдуму внесли инициативу о запрете увольнять работника, если в семье есть трое несовершеннолетних детей. Абсолютно понятно, что эту вредную инициативу ни за что не примут, в первую очередь, потому, что опасна она для самих работников. Ни один работодатель не рискнет взять на работу такого кадра, от которого потом ни за что не избавишься. Как итог, многодетные вместо поддержки получат черную метку на рынке труда.

Или вот, уже претворенная в жизнь идея: на прошлой неделе в Орловской области распространили на школьниц выплаты за беременность по 100 тысяч, ранее уже одобренные для студенток.

То есть шоу «Беременна в 16» из откровенного трэша и демонстрации, как делать не надо, превратилось в инструкцию к применению.

Депутатский корпус Псковской области на этом фоне выглядит венцом благоразумия. На минувшей сессии депутаты не только поддержали инициативу архангельских коллег, но и отклонили предложение платить в нашем регионе студенткам по 100 тысяч.

Тупиковый путь – попытки повысить демографические показатели за счет рождения детей другими детьми.

Школьницы – сами еще настоящие дети, студентки от них ушли не больно далеко. Государство стремится снизить возраст рождения первого ребенка, чтобы дать шанс родиться вторым и третьим. Но велик риск того, что тяготы ухода за младенцем, обрушившиеся на еще неокрепшую психику не до конца сформированной личности, навсегда отобьют у этой личности дальнейшее желание размножаться. Демографы получат дополнительную единичку в статистике, а общество – двух несчастных детей.

Нет, если кто и способен вывести страну из демографической ямы (если, конечно, эта задача вообще решаема), то это не дети, а тети – взрослые женщины, кое-чего понимающие в устройстве окружающего мира. В первую очередь, в том, что выращивание детей требует финансовых вложений. Предвижу, что обязательно найдутся любители тезиса «раньше в поле рожали». Так мы под этот тезис стремительно теряем население! Жизнь ушла вперед, ее стандарты заметно выросли, в том числе, в сфере воспитания детей. В Псковской области проблема стоит максимально остро. За прошлый год в регионе смертность превысила рождаемость едва ли не втрое: умерло 10 157 человек, родилось 3 937 младенца. Нас уже меньше 580 тысяч. Как-то я писала, что однажды в центре области встрется заселяющие юг региона свиньи и питерские дачники с севера, а местных уже никого не останется. Если набранный темп вымирания сохранится, произойдет это очень скоро.

Говорящие про поле сами не готовы отказываться от последних завоеваний цивилизации, от горячей воды в кране, от поездок на личном автомобиле, от компьютерных игр, от доставки еды и прочих улучшений качества жизни, данных нам прогрессом за последние 150 лет. Но упорно стремятся решить общие проблемы за счет женщин.

«За счет» в буквальном смысле. Пособие по уходу за ребенком в размере 40% от прежнего заработка, ничего кроме недоумения вызвать не может. Семья становится больше, а денег в ней гарантированно меньше.

Женщины и так почти в одиночку тянут на себе моральные тяготы декрета. Впервые в истории матери остались один на один с младенцами. Нет больше способа воспитания «всей деревней», а бабушек, этих трудолюбивых помощниц, стремительно омолодили и оставили на рабочих местах. Отцы в самом плохом варианте сливаются с фразами, вроде: «Я не так себе это представлял, я не был готов». В лучшем – ужом изворачиваются, пытаясь заработать на покрытие возросших финансовых потребностей.

Добавим в уравнение ипотеку, почти неизменную спутницу любой семьи. По семейной программе ее дают, когда ребенок уже есть. Но к его появлению семья чаще всего готовится заранее, в том числе, расширяет жилплощадь. Тысячу раз прав эсер Сергей Миронов, сказавший, что «детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры». Демографическая статистика это подтверждает. А чем платить за увеличение размеров жилья, если мать резко проседает в доходах? Трезвые расчеты не добавляют желания размножаться.

Свой вклад вносит и «травма 90-х». Рожают сейчас меньше не только потому, что потенциальных рожениц стало меньше, не родились они в свое время. Те, что есть, не спешат в роддом, потому что испытания детства и юности накрепко отпечатались в сознании, и добровольно возвращать себя к ним, рожая ребенка, готова не всякая.

На все это накладывается еще и определенный процент разводов сразу после выхода женщины на работу. Полтора года женщина находится в уязвимом финансовом положении, материально зависит от мужа. Будем честны – чаще все три, полтора года с оплатой хотя бы в 40%, и еще столько же вообще без всего, в эту сторону тоже не худо бы подумать. У некоторых мужчин от открывшихся возможностей сносит крышу. Принося домой самую обычную зарплату, они начинают мнить себя «обеспечунами» и получать наслаждение от возможности указать матери своего ребенка ее место в пищевой цепочке. Далеко не всегда так, но явление имеет место быть. Если у женщины сохранится «добеременный» доход, у потенциального домашнего тирана просто не будет шанса раскрыть свои наклонности. Семьи будут сохраняться. Ну, или женщина сможет сбежать, не дожидаясь возвращения к работе за зарплату, что прибавит каждой уверенности в своих силах при принятии решения о деторождении. А то все эти примеры россиянок пугают, и некоторые решают не рисковать, не проверять «вскроется» ли муж в самый ответственный момент. Слишком велика цена эксперимента.

Дети – это большое счастье. И большие расходы. За все хорошее нужно платить. Пока что расплачиваются женщины.

Нужны государству новые дети? Значит, нужно платить. Опыт последних трех лет показал, что бюджет готов оплачивать гражданам решение по-настоящему важных задач. Важно нам сохранить население? Важная эта задача?

При том, женщинам не нужно ничего, сверх уже имеющегося. Дайте то, что каждая успела сама заработать. Тогда предстоящий декрет не будет выглядеть столь унылым с финансовой точки зрения. А прохождение этого и без того сложного для каждой семьи этапа без финансовых потерь способно породить мысли о появлении столь желанных государством вторых и третьих детей.

Поддержка региональными парламентами инициатив соседей – способ придать тяжеловесности предложениям, не потеряться им среди бюрократического вороха на федеральном уровне. Кто знает, придадут ли там должное значение проекту архангелогородцев. В любом случае, в правительстве более явственно увидят, как живет вверенный попечению народ.

Юлия Магера

Теги: #семья #деньги #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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