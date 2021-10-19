Иногда они остаются

Очередное эмоциональное потрясение испытала пару недель назад. Коллега с областного телевидения забрал трудовую, сложил вещи в чемодан и сел на поезд до Москвы. Обыкновенная история для человека деятельного, ответственного, инициативного. Но каждый раз что-то в душе переворачивается. В мозгу пульсируют два вопроса. Почему отъезд многим жителям области кажется единственным разумным жизненным сценарием? Почему мы, оставшиеся, все еще здесь?
Проклял кто-то Псковскую область, точно вам говорю. Только мистикой можно объяснить 300 лет движения под откос. Как выстроил Петр I новую столицу и отвоевал у шведов Прибалтику, так и пошли экономические потоки мимо, а вся радость из города ушла. Да еще и на обратном пути из Риги войска принесли в город чуму, а в разгар эпидемии пожар спалил почти весь город. Историк Юрий Степанов пишет, что потребовалось проводить повторную перепись всего через два года следом за прошлой. После всех бед в 1711 году в Пскове насчитали 5714 человек (вместо 19 003 человек, то есть осталась четверть населения) и множество пустых дворов.
Прямо сейчас в России проходит очередная перепись. Вряд ли по ее итогам мы узнаем о себе что-то сенсационное. Служба статистики и рейтинговые агентства прекрасно справляются.
Нас все меньше и меньше. Взрывной рост числа жителей губернии произошел после отмены крепостного права. К 1926 году население увеличилось до 1,8 млн человек. Перед войной полтора миллиона, после нее — миллион и с тех пор неуклонное снижение. Возьмем последние десять лет. 671 тысяча человек в 2011 году, 620 человек в 2021-м. Цифры устрашающее, если так пойдет и дальше, до полного обезлюживания Псковской области осталось полторы сотни лет. И все.
Ладно, совсем запугивать не буду, возможно, чуть больше. Темпы снижения численности населения замедляются, теряем уже не по сто тысяч за десятилетие, как в 90-е.
А когда статистика все-таки достигнет абсолютного ноля, встретятся две мощных силы. Свиньи с юга области и питерские дачники с севера.
Судите сами. «Число свиней выросло в Псковской области» - такой заголовок можно встретить на ленте новостей за любой последний год. К сентябрю нынешнего их поголовье перевалило за полтора миллиона. Основное место обитания — фермы Великолукского мясокомбината, который входит в тройку крупнейших производителей мяса в России.
В какой-то степени дело случая, что из всех мясокомбинатов по стране именно Великолукский оказался в руках крайне предприимчивого бизнесмена. Он создает вертикально интегрированный холдинг с полным циклом производства. На половине территории области свиноводство стало основной экономической специализацией. Пока что соседи мегаферм пытаются заявлять какие-то протесты против экспансии мясопромышленников, но когда жителей не останется, воевать бизнесу придется с дачниками.
А вот их немало. В начале пандемии было заявлено о 100 тысячах дачников, приехавших в область на карантин. Закрепление в повседневной жизни удаленки и дистанционки породило еще больший спрос на недвижимость в Псковской области среди жителей Петербурга — в 1,8 раза.
Местные жители - герои совсем других рейтингов. У Псковской области 62 место по динамике рынка труда, 64 место в рейтинге лучших для жизни регионов России (всего их, напомню, 85) и 83 место по уровню зарплат.
А вот какой цифры мы никогда не найдем — сколько людей от такой жизни сбежали в Москву и в Питер. Падающие цифры официальной статистики не в помощь. Они только показывают тенденцию — умираем и уезжаем. Неизвестно, сколько из попавших в статистику, имеют псковскую прописку, но постоянно в Пскове не живут.
Цифр нет, но каждый пскович может просто оглянуться вокруг. Сначала школьные друзья поступают в столичные вузы. Потом однокурсники пакуют чемоданы после получения диплома. Следом коллеги разной степени юности принимают решение сменить ПМЖ. Знаю примеры, когда когти из Пскова рвали люди и под сорок, и за сорок. И все у них в итоге на новом месте сложилось. И лично знаю людей, которые жили в Пскове, а теперь живут в Великобритании, Чехии, США, Эстонии, Франции, Германии. Но такая эмиграция — повод совсем для другого разговора.
Как вызывает удивление и встреча в Псковской области компетентного специалиста в любой сфере. Сразу думаешь: «Что с тобой не так? Почему ты еще здесь?» А когда открывается какой-нибудь кванториум, дающий шанс школьникам на лучшее будущее, включается калькулятор: вот столько детей сейчас ходят на занятия, значит, вот столько жителей Псковская область потеряет в ближайшие годы. Не самых глупых, замечу, жителей. И они быстро сообразят, что в регионе с 83-м уровнем зарплат по стране делать нечего.
У нас дефицит всего на свете. Врачи и учителя уезжают выполнять ту же работу за совсем другие деньги. Социальные «плюшки» у нас не сравняться не только с московскими, но даже и с теми, что есть в других регионах. Я имею в виду все эти выплаты на детей, льготы донорам и ветеранам труда, многодетным. Чтобы в Пскове все школьники учились в первую смену, нужно прямо сейчас открыть еще десять школ.
Простая логика подсказывает, что справиться с этим дефицитом удастся вовсе не завтра. Если вообще получится.
Почему же, несмотря на все это, мы все еще здесь? А на этот вопрос у меня нет ответа.
Юлия Магера