Блоги / Юлия Магера

Стон по отоплению

Этот стон у нас песней зовется, и песня эта будет вечной. Первые по-летнему теплые дни заставили псковичей усомниться в целесообразности продолжения отопительного сезона. Проще говоря, посыпались требования отрубить тепло. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке объясняет, почему городские власти еще не выпустили соответствующие распоряжение, а «Теплосети» не могут топить вполсилы и как создать в своем жилье подходящий микроклимат.

Прошедшие пасхальные выходные ознаменовались в Пскове аномальной жарой. Пока горожане меняли пуховики на футболки и выбирались на солнышко поправлять свой землистый после зимы цвет лица, метеорологи фиксировали необычное. В областной столице 18 апреля температура воздуха в тени достигла 27,6 градуса, 19 апреля — 27,8 градуса, то есть был побит рекорд 1999 года (21,5 и 21,4 градуса соответственно).

Комментарии по этому поводу в соцсетях были предсказуемы, ожидаемы и на сто процентов прогнозируемы. Как только среди весны проглядывает первая улыбка лета, как только приходит первое тепло, появляются и они, требующие немедленно, срочно, сию секунду выключить отопление.

Однако городские власти сделали одну простую вещь: посмотрели не только на погоду за окном, но и на прогноз погоды. И дальновидно не стали выпускать распоряжение о завершении отопительного сезона. Уже к концу недели нас ждут ночные минусовые температуры.

Завершить отопительный сезон — не то же самое, что кран на радиаторе выкрутить. Это сложный и многоступенчатый технологический процесс. Как и пуск тепла. Все мы помним, как по осени несколько дней требуется на то, чтобы батареи стали горячими. И с какими трудностями это, порой, сопряжено: то там трубу прорвет, то здесь систему завоздушит. Советский Союз оставил нам в наследство уникальную систему центрального отопления. Ни в каких других странах тепло в дома не идет с котельных по трубам в масштабах, подобных российским. Даже на территориях ближе к полюсам планеты, что уж говорить про южные широты, где зимой греются кондиционером.

Важно подчеркнуть: все это теплоэнергетическое хозяйство — грандиозная система, а не игрушка, оно существует в реальном мире, а не в компьютерной симуляции. Отношения к себе требует соответствующего.

Кажется, мы начали забывать, что в эпоху смартфонов базовые процессы работают не по нажатию пальцем в сенсорный экран. В Пскове 26 источников, откуда нагретая вода поступает в общую систему и идет через 750 км труб. Впечатляющий механизм!

В течение пары недель провернуть схему «отключить отопление — включить отопление — отключить отопление» — слишком дорогое удовольствие. Не забыт еще 2018 год, когда 23 апреля в Пскове отключили отопление, а уже через два дня последовало распоряжение о его возобновлении. «Ртуть упала», и в домах без тепла резко убавилось комфорта, зато прибавилось гневных постов и комментариев в соцсетях. Делать нечего, пришлось врубать снова.

Тот трюк «Теплосетям» обошелся в несколько миллионов рублей. Если его провернуть снова, никаких дополнительных цифр в квитанциях, конечно, не появится. Но деньги все равно будут изъяты из фонда, формируемого платежами потребителей. Значит это только одно: потраченные на весенние игрища «горячо-холодно», они не будут потрачены на что-то более существенное. Например, в межсезонье меньше переложат труб и не в полном объеме выполнят план по модернизации оборудования на котельных.

Смотрите также Котловой метод

И нет, «Теплосети» не могут начать топить как-нибудь вполсилы, когда весной наступают аномально жаркие деньки. Просто не имеют права. Директор псковских «Теплосетей» Игорь Максимов тысячу раз объяснял, почему так. Вода в батареях и горячая вода в кранах — это одна и та же вода. Из крана она должна литься температурой не ниже 60 градусов. Таков федеральный норматив, а значит, и стандарт работы муниципального предприятия.

Есть два способа снизить температуру в квартире, пока отопительный сезон находится, во всех смыслах, в разгаре. Один затратный материально, другой — еще и морально, оба не понравятся тем, чей максимум усилий — выброшенная в воздух жалоба в соцсетях, по которой кто-то мгновенно должен подорваться исполнять требуемое. Действовать придется самому.

В первом случае нужно в межсезонье поставить краны на батареи внутри квартиры и крутить их в жару, уменьшая забор тепла из системы. Платить придется, как раньше, но персональный микроклимат можно в этом случае обеспечить самостоятельно.

Второй вариант предполагает взаимодействие с управляющей компанией. На теплоузел в подвале дома ставится датчик, регулирующий подачу тепла в квартиры в зависимости от погоды и связанный с общедомовым счетчиком. Датчик тоже стоит денег, надо собирать подписи других жильцов, заручаться их согласием и нести расходы. Зато в теплую погоду расходы снизятся. Ну, или сразу требовать с управляйки, чтобы приходил слесарь и крутил гайку в ручном режиме. Дважды в день приоткрывал и призакрывал сопла, через которые тепло из общей системы поступает в конкретный дом. Это то самое обслуживание общедомового имущества, которое мы ежемесячно оплачиваем.

Но менять свои батареи, договариваться с соседями и общаться с управляйкой — дело муторное.

Куда проще выпускать пар в соцсетях. Но весь он уйдет в свисток, а отопительный сезон продлится, сколько ему и положено, то есть до наступления устойчивого тепла.

Юлия Магера