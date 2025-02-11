ЖКХ

Котловой метод

Для Пскова 2025 год становится временем масштабного обновления на объектах теплосетевого хозяйства. В городе перекладывают трубы и ремонтируют котлы ради увеличения мощности котельных рядом с микрорайонами новостроек. И главное, началась замена главных агрегатов на самой большой котельной не просто города, а всей области, где каждый котел размером с пятиэтажный дом.

Гулливер в стране котлов

В конце весны в Псков по частям должен приехать царь-котел. По частям, потому что нет транспорта, который смог бы доставить агрегат целиком. В собранном виде он достигает размеров пятиэтажного дома. Так что котел, который сейчас изготавливают на заводе по заказу псковичей - своего рода «новостройка». Стоять будет в локации себе под стать. Котельная №9 на улице Инженерной в Пскове - самая большая не только в городе, но и во всей области. Таких котлов там четыре штуки. Три работают, генерируют тепло для центра, Запсковья и Любятова. Еще один стоит в резерве на всякий непредвиденный случай. Все - глубокие старички, по меркам отрасли, отработали более полувека с 1972 года, когда котельная была введена в строй. Не раз за последние годы директор муниципальных «Теплосетей» Игорь Максимов выражал опасения по поводу рисков, связанных с их дальнейшей эксплуатацией. В прошлом году свои тревоги псковичи привезли на Дни Псковской области в Совет Федерации, где делегация региона под руководством губернатора Михаила Ведерникова делилась с вышестоящими инстанциями своими бедами и горестями.

И вот в конце прошлого года состоялся конкурс по выбору подрядчика на замену котла. Пока только одного. В прошлом году федеральное правительство выделило 150 млн рублей, в этом году еще 200 млн, так и набралась необходимая сумма.

«Это первый этап реконструкции котельной, надеюсь, с остальными котлами получится так же, - сказал недавно в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) глава Пскова Борис Елкин. - Объект важный, половину города питает эта котельная, а износ котлов достаточно высокий, требовалось оперативное вмешательство для их замены. Стоит сказать отдельное спасибо и правительству Российской Федерации, которое нам выделило средства, и губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за то, что такой большой объект удается нам реконструировать. Начало положено, процесс идет».

Припас тепла

Пусть котельная на улице Инженерной и самая большая, но не единственная. Реконструкция идет и на котельной №18 на улице Генерала Маргелова. В декабре прошлого года Борис Елкин осматривал объект вместе с Михаилом Ведерниковым.

Отсюда горячая вода уходит за пределы города, в том числе, от этой котельной запитаны дома на Завеличье и примыкающих к нему улицах Псковского района. Потребителей будет все больше, городу давно тесно в своих границах, улицы Пскова без всякого разрыва переходят в улицы «городских деревень» Псковского района. Сегодняшние работы на котельной - труд на перспективу, создание «припаса тепла».

«Учитывая развитие жилищного строительства в этом районе, модернизация котельной - важный инфраструктурный проект, который финансируется из федерального бюджета», - сообщил свои подписчикам в соцсетях Борис Елкин после декабрьского визита на котельную.

Средства получили по индивидуальной программе социально-экономического развития региона. Установленный здесь еще один водогрейный котел увеличил мощность котельной. А значит, внутри комплекса можно перераспределить нагрузку, и другие котлы прослужат дольше, а также появляется возможность подключить к системе новые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Не менее важно, чтобы сети смогли выдержать новые мощности. Под них перекладывают трубы. Не один год участками делается улица Рокоссовского, в прошлом году к ней добавилась улица Шестака. Помимо того, что старые трубы меняют на современные, увеличивается их пропускная способность.

«Город растет, растет и его спутник Псковский район, - напомнил Борис Елкин в том же радиоэфире. - Так что меры необходимые, чтобы увеличить надежность инфраструктуры и обеспечить теплом новые дома и социальные объекты, которых немало».

«Безболезненно и вовремя»

Другая котельная, откуда на Завеличье поступает тепло, стоит в Гаражном проезде.

«В результате плановой диагностики специалисты «Псковских тепловых сетей» выявили, что внутри одного из котлов истончились трубы, и существует вероятность протечки. В связи с этим было принято решение о срочном ремонте котла», - сообщил в прошлом месяце Борис Елкин.

Начался ремонт еще в прошлом году. Прохудившиеся детали в конвективной части котла, то есть там, где происходит основная магия по созданию тепла, заменили новыми. Сам котел обшили слоем изолирующего материала, устойчивого к высоким температурам и снижающего теплопотери. Ремонт профинансирован за счет инвестиционной программы предприятия, то есть средств, полученных от населения через тариф.

Вот она, яркая иллюстрация ответа на вопрос: «За что такие деньги платим?»

В марте котел должен быть запущен в работу, а в апреле точно такой же ремонт предстоит второму агрегату.

«Все это делается, чтобы бесперебойно и надежно поставлять горожанам тепло. Конечно, это полностью нас не оберегает от каких-либо аварий, износ сетей высокий, но получается делать максимально безболезненно и вовремя, в том числе, благодаря работе «Теплосетей», надо им за это сказать спасибо. Объектов много, - констатировал Борис Елкин. - Таких объемов, как в этом году, наверно, никогда еще не было».

Работы еще немало, изношенная коммунальная инфраструктура требует пристального внимания и немалых финансовых вливаний. Остается только надеяться, что и дальше масштабные реконструкции и ремонты будут вызваны не аварийными ситуациями, а станут следствием работы на перспективу.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой, из архива редакции и из соцсетей Бориса Елкина