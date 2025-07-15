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Налог на бездетность все явственнее проступает над горизонтом. Это подсказывает текущая логика принятия решений и идущие в демографии негативные процессы, считает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она объясняет, почему нового сбора стоит ждать в самое ближайшее время.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев на прошлой неделе вернул в поле общественной дискуссии тему налога на бездетность. Сделал он это под необычным соусом, назвав «налогом на достойную старость», когда обсуждал поддержку пожилых одиноких людей.

«Никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил, - припечатал парламентарий. - Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей».

За скобки выносится тот факт, что работодатели платят пенсионные отчисления за всех граждан страны, вне зависимости от их семейного статуса. Поэтому государство, да, именно «должно». Конечно, пенсионная система у нас солидарного типа, то есть текущие взносы идут на выплаты нынешним пенсионерам. Но предполагается, что само наличие таких взносов обеспечивает пенсионерам будущего, то есть нам, какие-никакие выплаты. Кажется, путаница происходит от того, что депутат пытается избежать прямого произнесения простых слов: «Налог на бездетность».

В «налог на богатых», то есть в повышенную ставку НДФЛ для тех, чья зарплата совсем немного вырвалась за границу бедности, тоже поначалу слабо верилось. Тем более, говорили об этом годами, возобновляя обсуждение, когда нужно было отвлечь общество от более насущных проблем. А потом - раз! – и вот уже сограждане с зарплатой в 200 тысяч официально признаны слишком богатыми, чтобы платить казне всего 13%. Ну, хотя бы планку подняли, а то изначально вообще собирались поставить отсечку на 70 тысячах.

Вот и идею налога на бездетность уже вбрасывали.

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Для начала стоит отметить, что в этом вопросе государство сначала пошло по пути раздачи пряников. Бывает такое редко, но сейчас спешите видеть. Сначала ввели налоговые послабления для родителей. В прошлом году с предложением увеличить вычет «детным» гражданам выступил президент России Владимир Путин.

«В семьях, где растёт много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем», - сказал глава государства во время прошлогоднего послания Федеральному Собранию.

С этого года новые правила заработали. Ежемесячно можно не отчислять государству с зарплаты в виде НДФЛ с одним ребенком — 1400 рублей, с двумя — 2800 рублей, с тремя — 6000 рублей (столько же на каждого следующего).

Видимо, на эти цифры и нужно ориентироваться, чтобы понять, каков будет новый налог. Думаю, плюс-минус 1400 рублей в месяц.

Много? Так рожайте! Это сигнал, который недвусмысленно посылает государство. Очевидно, что оно решило взяться за решение проблемы демографии с другого конца — рестриктивного. Самосвал с пряниками уже опрокидывали: маткапиталы, пособия, земельные участки, и разное другое (какие на региональном уровне есть льготы для семей с детьми в Псковской области, мы недавно рассказывали в инфографике). Не шибко сработало, если верить цифрам.

Последние данные, попавшие в публичное поле, таковы. В 2023 году в России на свет появились 1,264 млн младенцев. Тогда об этом писали, как о наиболее низком показателе в истории, исключая только постдефолтный 1999 год с его 1,214 рождений. Прошлый год оказался еще ближе к антирекорду, в 2024 родилось 1,222 россиян. Если набранный темп снижения рождаемости сохранится, уже нынешний год окажется самым негативным для демографии.

Не будем сейчас подробно углубляться в причины создавшегося положения. Среди них и отсутствие ощущения базовой безопасности, и инфантилизация мужского населения, выливающаяся в проблему безотцовщины в полных семьях и долгов по алиментам в разведенных парах. Свою роль играет и простая математика, банальное снижение числа женщин в фертильном возрасте, полученный нами приветик от «реформ» 90-х, выкопавших нынешнюю демографическую яму. В частности, об этом накануне говорила вице-премьер Татьян Голикова, на совещании по социальным вопросам она докладывала президенту о демографической ситуации.

«В целом, - сказала зампред правительства, - это серьезная проблема, которая связана с двумя демографическими волнами. Одна демографическая волна — период Великой Отечественной войны, вторая — период 90-х годов, которые, по сути, наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте».

На том же совещании прозвучала информация, что мальчиков родилось больше, их среди прошлогодних младенцев 51,5%, по поводу чего Владимир Путин отметил неактуальность песни про статистику, 10 девчонок и 9 ребят.

Самое важное, что надо знать нам, обывателям: Татьяна Голикова заявила, что в текущих условиях делается ставка на многодетных. То есть, раз потенциальных матерей меньше, то и рожать бы каждой побольше. А кто сам не «расчехлится», того подтолкнут на правильный путь.

Толчки все явственнее ощущаются последние пару лет. В женских консультациях усилилось так называемое доабортное консультирование, а зарплату врачей в этих медучреждениях привязали к числу матерей, отказывающихся от прерывания беременности. В конце прошлого года Госдума на законодательном уровне запретила пропаганду чайлдфри, так как «идеология бездетности формирует обстоятельства для депопуляции населения». В СМИ, фильмах, рекламе и книгах нельзя рассказывать о преимуществах подобного образа жизни. А на прошлой неделе депутат Виталий Милонов предложил вовсе запретить показывать в кино бездетных женщин, приравняв подобные образы к обнаженке или демонстрации курения. До такого вряд ли дойдет, но опытный парламентарий всегда остро чувствует конъюнктуру момента и генеральное направление дующего ветра.

Стало быть, теперь нас ждет налог. Помимо того, что любые новые отчисления в казну еще ни разу никому не понравились, конкретно эта ситуация способна породить некоторое напряжение на уровне трудовых коллективов. Бездетный Вася будет волком смотреть на многодетного Петю, подсчитывая, что своим налогом он обеспечивает коллеге получение вычета. Получится замкнутая система, самостоятельно генерирующая денежный поток, а в выигрыше государство, выглядящее кормильцем в глазах родителей и понуждающее бездетных к решению важной задачи.

Конечно, встает закономерный вопрос, как быть с людьми, оставшимися без продолжения рода не по своей воле. Бездетными по состоянию здоровья или пережившими кончину собственного ребенка. Это все частности. Может быть, будет освобождение по справке. Может быть, и не будет, если окажется, что государству неважны детали, а нужно наполнить казну, и для этого обнаружена новая база. Не оставил потомства по любым причинам — плати. Или все-таки будет какая-то градация. Не столь это важно. Главное, как принципиально решится поставленный перед обществом вопрос. Появится ли новый налог?

Пока что все указывает на то, что да, появится. Нужны деньги для пополнения казны, нужны новые граждане, предложение выдвинуто не одиозным шутом, а уважаемым человеком.

К тому же, для нашей страны налог на бездетность не что-то диковинное. С начала Великой Отечественной войны и до краха Советского Союза он уже взимался. Платили по 6% мужчины 20-50 лет и женщины 20-45 лет. С разными оговорками, в отдельные периоды от взносов были освобождены монашествующие, не состоящие в браке женщины, студенты. Заметим, что еще до наступления пенсионного возраста обязанность отпадала. То есть срок, на который распространялось обложение, как бы намекает, чего государство ждало от граждан в репродуктивном возрасте. Как только он заканчивался, от бездетных отставали. То есть налог был не наказанием, а понуждением. У нас наблюдается возврат многих советских практик, так что и эту, надо думать, реанимируют.

Выходит, следует принять как неизбежность факт: платить за детей вскоре придется каждому взрослому гражданину РФ. Выбор останется только в том, тратиться на собственное потомство или расплачиваться за его отсутствие.

Юлия Магера