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Повышенный НДФЛ: обоими концами по мужику

Все-таки осуществилось то, чего опасались многие. Накануне правительство объявило о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера отмечает: мера, может быть, и необходимая, но общество получило вовсе не то, чего просило двадцать лет. В своей авторской колонке она рассматривает новые параметры НДФЛ и объясняет, что не так с отсечкой дохода в 200 тысяч рублей в месяц.

Еще в марте мы писали о ведущемся обсуждении этой меры.

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И вот свершилось. Параметры немного другие, чем в первоначальном варианте. «Богатство» — теперь официально — начинается с зарплаты в 200 тысяч рублей в месяц. Считать будут годовыми циклами, то есть повышенный налог коснется тех, у кого за год набежит больше 2 400 000 рублей. Даже если доход выше, эта сумма все равно будет облагаться текущим налогом в 13%. Повышенный станут исчислять на все, что свыше.

2,4-5 млн рублей в год дохода — НДФЛ 15%

5-20 млн рублей в год дохода — НДФЛ 18%

20-50 млн рублей в год дохода — НДФЛ 20%

Выше 50 млн рублей в год дохода — НДФЛ 22%

Само по себе решение о внедрении прогрессивной шкалы — возможно, обоснованное. Некоторые даже считают, что запоздавшее. Потому что налог в 13% продержался 20 лет, аж с 2001 года и до 2021-го (тогда, напомним, до 15% подняли ставку для зарабатывающих свыше 5 млн в год). И все эти двадцать лет прогрессивную шкалу не обсуждал только ленивый. Особенно перед разнообразными выборами популярным становился тезис «пощипать богатеньких». Эту морковку дежурно вешали перед носом избирателей. Понятно, почему всякий раз тема вызывала одобрение в широких народных массах. Потому что, конечно, приятно жить в стране с одним из самых низких налогов на доходы граждан. Но «приятно» на хлеб не намажешь. Многим казалось странным, когда одинаковую «тринадцатину» платят в бюджет и уборщица в сельской школе, получающая МРОТ, и олигарх, катающий разнузданных девиц на своей яхте по Средиземному морю. Надо ли говорить, что болезненность ежемесячного изъятия 1300 рублей с каждой десятки сильно отличается в этих двух случаях?

Однако введение прогрессивной шкалы налогообложения в предложенном виде оставляет странное послевкусие. Ребята, мы не этого просили! Мы чаяли удара по сверхдоходам. Просили справедливости. Однако удар пришелся по среднему классу. Вся острота ощущений достанется тем, кто сумел немного поднять голову над общим болотом.

Медсестра из Усвят с зарплатой максимум в 30 тысяч и клерк из офиса где-нибудь в «Москва-Сити», для которого наступает 15-процентная пора — одинаковая пыль под ногами самых богатых соотечественников. В райцентре и в мегаполисе живут плюс-минус одинаково — с поправкой на величину города и вынужденные при этой величине траты. Средненько живут, закрывая основные потребности. Мы как-то рассматривали вопрос, кого считать средним классом. Для своих локаций и тот, и другая именно в эту категорию ровненько проходят.

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По сути, средний класс в его классическом понимании у нас все еще не сформировался. Но к нему уже подключен доильный аппарат. В том числе, к малому и среднему бизнесу, генерирующему добавленную стоимость и создающему рабочие места. То есть, вообще-то, двигающему экономику вперед и опосредованно работающему на повышение благосостояния в окружающем пространстве. Это хозяин нефтяной скважины или владелец крупного банка потратит нажитое на Лазурном берегу. А хозяйка салона красоты из Пскова или владелец дизайнерского бюро из Великих Лук в своем же городе сходят пару раз в ресторан, пробурят скважину на своем участке (не нефтяную) и запишут ребенка в летнюю языковую школу — вот и нет 200 тысяч, но они хотя бы остались по месту жительства.

Малые и средней руки предприниматели получают под дых. Нетрудно догадаться, как будут компенсированы потери. Во-первых, возрастет оборот «черного» нала и внедрение «серых» схем. Зарплаты в конвертах снова станут реальностью. Кому охота расставаться со своими деньгами? Рискуем в зарплатных ведомостях увидеть схему с автомобильными лошадиными силами. Там тоже есть пороговые значения, после которых налог повышается, и автовладельцы указывают в документах величину ровно до отсечки. На чем ездят на самом деле, то налоговой знать не положено. Так может получиться и с зарплатами. До 200 тысяч — все примерные паиньки, исправно платят свои 13%. А остальное чистоганом кладут в карман, скручивая в нем фигу для фискалов. Вместо поддержки и развития — выталкивание в полукриминальную плоскость.

Да, для Псковской области 200 тысяч кажутся ого-го какими деньгами. Но это только иллюстрирует невысокий уровень доходов среднего псковича. Журналисты тут не исключение, наш брат о такой зарплате может только мечтать. Но скоро все может поменяться. Не в смысле мы как-то резко выпрыгнем из аутсайдеров и станем регионом всеобщего благоденствия. А в смысле, посмотрите на уровень инфляции. Не той, что в вакууме официальных отчетов, а той, что каждый день бьет по кошельку в магазине. Темпы роста потребительских цен заставляют задуматься, а не получится ли вскоре так, что без 200 тысяч за хлебушком не сходишь? Повышение цен неизбежно, как-то к этому будут подтягиваться зарплаты, и сам не заметишь, как получаешь 200 тысяч, купить можешь все ту же курицу по акции, а налогов платишь больше. Вполне реальная перспектива, как мне кажется.

Обывателю неведомы макроэкономические параметры, которыми руководствуются государственные финансисты. Надо думать, непросто складываются социально-экономические условия, в которых мы все оказались. Правительство решило: целесообразно. Что ж, деваться некуда. Но в слове «сверхдоходы» ключевая часть — «сверх». Жирует только немногочисленная группа отдельных граждан. Прочему не спрашивают с них? Однако решений именно по этой группе налогоплательщиков мы пока не видим. Их колоссальным состояниям ничего не угрожает. Некрасовское про крестьянскую реформу «одним концом по барину, другим по мужику» превратилось в «обоими концами по мужику».

Хотелось бы, конечно, наоборот. Не чтобы излишек отнимали у тех, кто может чуть обильнее закрыть ежедневные потребности. Не чтобы все вокруг были одинаково бедными. А чтобы понемногу большинство подтягивалось со скромного уровня к обычному. Но об этом в предложениях Минфина ничего не сказано.

Юлия Магера