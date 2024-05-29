Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
гастрофест «Моя еда»
ковать кадры пока горячо
выход есть профилактика суицида
ENERGY кешбэк-игра
кадры решают всё
места для выпускного
как заработать на недвижимости?
топ заведений для выпускников
где в Пскове получить права
дело ФАПное
ПЭМЗ ищет сотрудников
день победы великие луки
Господин Рейтингомер
творог правда и мифы
взгляд в будущее ИТ в образовании
Юлия Магера Публикаций: 115
29.05.2024 17:080 Повышенный НДФЛ: обоими концами по мужику 28.05.2024 15:0112 Фонтаносрач 16.05.2024 10:510 Иностранные «специалисты»: головная боль за собственный счет 03.05.2024 14:300 Майские - от слова «маяться» 27.04.2024 11:593 Наливайка - ничего Незнайка Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 22.05.2024 07:387 Градсовет Пскова одобрил проект строительства гостиницы на улице Кузнецкой 23.05.2024 15:570 Следователи опубликовали видео с места трагедии в Малой Гоголевке 28.05.2024 15:0112 Фонтаносрач 23.05.2024 11:520 Рабочего намотало на буровой шнек и разорвало в Псковском районе 25.05.2024 11:270 В Псковской области простились с шестью погибшими в зоне СВО военными
Блоги / Юлия Магера

Повышенный НДФЛ: обоими концами по мужику

29.05.2024 17:08|ПсковКомментариев: 0

Все-таки осуществилось то, чего опасались многие. Накануне правительство объявило о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера отмечает: мера, может быть, и необходимая, но общество получило вовсе не то, чего просило двадцать лет. В своей авторской колонке она рассматривает новые параметры НДФЛ и объясняет, что не так с отсечкой дохода в 200 тысяч рублей в месяц.

 

Еще в марте мы писали о ведущемся обсуждении этой меры.

И вот свершилось. Параметры немного другие, чем в первоначальном варианте. «Богатство» — теперь официально — начинается с зарплаты в 200 тысяч рублей в месяц. Считать будут годовыми циклами, то есть повышенный налог коснется тех, у кого за год набежит больше 2 400 000 рублей. Даже если доход выше, эта сумма все равно будет облагаться текущим налогом в 13%. Повышенный станут исчислять на все, что свыше.

2,4-5 млн рублей в год дохода — НДФЛ 15%
5-20 млн рублей в год дохода — НДФЛ 18%
20-50 млн рублей в год дохода — НДФЛ 20%
Выше 50 млн рублей в год дохода — НДФЛ 22%

Само по себе решение о внедрении прогрессивной шкалы — возможно, обоснованное. Некоторые даже считают, что запоздавшее. Потому что налог в 13% продержался 20 лет, аж с 2001 года и до 2021-го (тогда, напомним, до 15% подняли ставку для зарабатывающих свыше 5 млн в год). И все эти двадцать лет прогрессивную шкалу не обсуждал только ленивый. Особенно перед разнообразными выборами популярным становился тезис «пощипать богатеньких». Эту морковку дежурно вешали перед носом избирателей. Понятно, почему всякий раз тема вызывала одобрение в широких народных массах. Потому что, конечно, приятно жить в стране с одним из самых низких налогов на доходы граждан. Но «приятно» на хлеб не намажешь. Многим казалось странным, когда одинаковую «тринадцатину» платят в бюджет и уборщица в сельской школе, получающая МРОТ, и олигарх, катающий разнузданных девиц на своей яхте по Средиземному морю. Надо ли говорить, что болезненность ежемесячного изъятия 1300 рублей с каждой десятки сильно отличается в этих двух случаях?

Однако введение прогрессивной шкалы налогообложения в предложенном виде оставляет странное послевкусие. Ребята, мы не этого просили! Мы чаяли удара по сверхдоходам. Просили справедливости. Однако удар пришелся по среднему классу. Вся острота ощущений достанется тем, кто сумел немного поднять голову над общим болотом.

Медсестра из Усвят с зарплатой максимум в 30 тысяч и клерк из офиса где-нибудь в «Москва-Сити», для которого наступает 15-процентная пора — одинаковая пыль под ногами самых богатых соотечественников. В райцентре и в мегаполисе живут плюс-минус одинаково — с поправкой на величину города и вынужденные при этой величине траты. Средненько живут, закрывая основные потребности. Мы как-то рассматривали вопрос, кого считать средним классом. Для своих локаций и тот, и другая именно в эту категорию ровненько проходят.

По сути, средний класс в его классическом понимании у нас все еще не сформировался. Но к нему уже подключен доильный аппарат. В том числе, к малому и среднему бизнесу, генерирующему добавленную стоимость и создающему рабочие места. То есть, вообще-то, двигающему экономику вперед и опосредованно работающему на повышение благосостояния в окружающем пространстве. Это хозяин нефтяной скважины или владелец крупного банка потратит нажитое на Лазурном берегу. А хозяйка салона красоты из Пскова или владелец дизайнерского бюро из Великих Лук в своем же городе сходят пару раз в ресторан, пробурят скважину на своем участке (не нефтяную) и запишут ребенка в летнюю языковую школу — вот и нет 200 тысяч, но они хотя бы остались по месту жительства.

Малые и средней руки предприниматели получают под дых. Нетрудно догадаться, как будут компенсированы потери. Во-первых, возрастет оборот «черного» нала и внедрение «серых» схем. Зарплаты в конвертах снова станут реальностью. Кому охота расставаться со своими деньгами? Рискуем в зарплатных ведомостях увидеть схему с автомобильными лошадиными силами. Там тоже есть пороговые значения, после которых налог повышается, и автовладельцы указывают в документах величину ровно до отсечки. На чем ездят на самом деле, то налоговой знать не положено. Так может получиться и с зарплатами. До 200 тысяч — все примерные паиньки, исправно платят свои 13%. А остальное чистоганом кладут в карман, скручивая в нем фигу для фискалов. Вместо поддержки и развития — выталкивание в полукриминальную плоскость.

Да, для Псковской области 200 тысяч кажутся ого-го какими деньгами. Но это только иллюстрирует невысокий уровень доходов среднего псковича. Журналисты тут не исключение, наш брат о такой зарплате может только мечтать. Но скоро все может поменяться. Не в смысле мы как-то резко выпрыгнем из аутсайдеров и станем регионом всеобщего благоденствия. А в смысле, посмотрите на уровень инфляции. Не той, что в вакууме официальных отчетов, а той, что каждый день бьет по кошельку в магазине. Темпы роста потребительских цен заставляют задуматься, а не получится ли вскоре так, что без 200 тысяч за хлебушком не сходишь? Повышение цен неизбежно, как-то к этому будут подтягиваться зарплаты, и сам не заметишь, как получаешь 200 тысяч, купить можешь все ту же курицу по акции, а налогов платишь больше. Вполне реальная перспектива, как мне кажется.

Обывателю неведомы макроэкономические параметры, которыми руководствуются государственные финансисты. Надо думать, непросто складываются социально-экономические условия, в которых мы все оказались. Правительство решило: целесообразно. Что ж, деваться некуда. Но в слове «сверхдоходы» ключевая часть — «сверх». Жирует только немногочисленная группа отдельных граждан. Прочему не спрашивают с них? Однако решений именно по этой группе налогоплательщиков мы пока не видим. Их колоссальным состояниям ничего не угрожает. Некрасовское про крестьянскую реформу «одним концом по барину, другим по мужику» превратилось в «обоими концами по мужику».

Хотелось бы, конечно, наоборот. Не чтобы излишек отнимали у тех, кто может чуть обильнее закрыть ежедневные потребности. Не чтобы все вокруг были одинаково бедными. А чтобы понемногу большинство подтягивалось со скромного уровня к обычному. Но об этом в предложениях Минфина ничего не сказано.

Юлия Магера

Теги: #налоги #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 177 человек
29.05.2024, 18:400 Каждый третий мужчина в Пскове выступает против сокращенной пятницы только для женщин — опрос 29.05.2024, 18:300 «Студентом года» в Великих Луках стала представительница ВЛГАФК 29.05.2024, 18:200 «Зверьё моё»: Звёзды псковского СИЗО 29.05.2024, 18:000 17 дворовых территорий отремонтируют в Великих Луках в этом году
29.05.2024, 18:000 Летний фестиваль ГТО среди школьников завершился в Пушкинских Горах 29.05.2024, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 мая 29.05.2024, 17:530 Псковичей приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Юный управдом» 29.05.2024, 17:500 Онлайн-брифинг о формировании налоговых уведомлений за 2023 год. ВИДЕО
29.05.2024, 17:470 Жилой дом горит на улице Ваганова в Пскове 29.05.2024, 17:440 Мужчина нашел наркотик в черте Пскова и попал за решетку 29.05.2024, 17:420 Более 20 тысяч великолучан приняли участие в субботниках 29.05.2024, 17:410 Координатор «Женского движения Единой России» передала книги в сельские библиотеки
29.05.2024, 17:370 Началось интернет-голосование за участниц фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» 29.05.2024, 17:340 Армен Мнацаканян окажет содействие в разработке алгоритма определения наследников погибших военнослужащих 29.05.2024, 17:250 ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия» 29.05.2024, 17:100 Состояние крыши многоэтажки проверили специалисты «Нового квартала» в Печорах
29.05.2024, 17:080 Повышенный НДФЛ: обоими концами по мужику 29.05.2024, 16:590 135 тысяч уведомлений об уплате налога на имущество направили псковичам в электронном виде в 2023 году 29.05.2024, 16:470 Капремонт начался в херсонской школе-интернате при поддержке Псковской области 29.05.2024, 16:420 Волонтеры из Великих Лук побывали на экскурсии в Государственной Думе
29.05.2024, 16:380 Псковская таможня проведет традиционную акцию «На что жалуетесь?» 29.05.2024, 16:350 Александр Котов о «фуроре» и составе делегации на Днях Псковской области в Совфеде 29.05.2024, 16:220 Названы автомобили с пробегом, которые можно продать за один день 29.05.2024, 16:040 Народный коллектив хореографического ансамбля «Юность» выступит в Пскове
29.05.2024, 15:590 Ушла из жизни заведующая великолукским детским садом №20 Марина Костюк 29.05.2024, 15:550 Почему не все объекты имущества указываются в налоговом уведомлении, рассказали эксперты 29.05.2024, 15:540 Мошенники лишили пятерых жителей Псковской области доступа к «Госуслугам» 29.05.2024, 15:510 Повторить с детьми правила электробезопасности призывают родителей псковские энергетики
29.05.2024, 15:450 Звуки и запахи реки и леса используют в «зоне погружения» на новой выставке в «Михайловском» 29.05.2024, 15:400 Водитель грузовика попытался подкупить таможенника в Пыталовском районе 29.05.2024, 15:350 Кто обязан платить налог на имущество, объяснил эксперт 29.05.2024, 15:320 Александр Котов в программе «Дом Советов»: федералы нам помогут? ВИДЕО
29.05.2024, 15:280 Мастер-классы по созданию картин из полиэтиленовых пакетов проходят в Псковской области 29.05.2024, 15:240 Псковича будут судить за попытку выкупить у полиции свой утерянный поддельный паспорт 29.05.2024, 15:120 «PRO-ПРАВО»: Про самозанятость. ВИДЕО 29.05.2024, 15:111 Александр Котов объяснил, почему регоператор по обращению с ТКО не должен быть государственным
29.05.2024, 15:100 Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже 29.05.2024, 15:030 Уличное представление и спектакль пройдут в Пскове 30 мая 29.05.2024, 14:570 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о формировании налоговых уведомлений за 2023 год 29.05.2024, 14:480 Александр Котов: Мы готовы поддерживать любые инвестпроекты
29.05.2024, 14:470 Спрос на аренду электросамокатов в Пскове в мае вырос на 60% 29.05.2024, 14:450 Глава Пскова отчитался перед депутатами о своей деятельности за 2023 год. СТЕНОГРАММА 29.05.2024, 14:312 Три плюса «мусорной реформы» назвал Александр Котов 29.05.2024, 14:270 Молодых псковских специалистов по ИИ приглашают в магистратуру в Москву
29.05.2024, 14:231 Ремонт дороги картами проводят на улице Калинина в Пскове 29.05.2024, 14:182 Александр Котов: Псковская область — это самодостаточный регион 29.05.2024, 14:170 «Экосреда»: О важности экологических акций. ВИДЕО 29.05.2024, 14:060 Псковская спортсменка стала призером соревнований по фехтованию «Первая шпага»
29.05.2024, 14:030 Школьники из трудовых отрядов посетили Псковскую станцию скорой помощи 29.05.2024, 13:530 Александр Котов: Пока нет очереди из регоператоров, которые хотят работать в Псковской области 29.05.2024, 13:510 Дмитрий Барабанов: Удивляет осведомленность и погружение главы Пскова в проблемные вопросы 29.05.2024, 13:490 Научные сотрудники Псковского музея выступили на конференции в Петербурге
29.05.2024, 13:421 Александр Котов: Мнение, что столица «высасывает деньги из регионов», — в корне неправильно 29.05.2024, 13:360 Команды из Пскова и Дедовичей победили в «Школьной футбольной лиге» 29.05.2024, 13:340 Причиной каждой второй смерти ребенка в РФ являются инфекции, заявил эксперт Минздрава 29.05.2024, 13:290 «Михайловское» представляет «острую графику» классика отечественной книжной иллюстрации
29.05.2024, 13:250 Дни Псковской области в Совете Федерации прошли вне очереди 29.05.2024, 13:161 Первый фестиваль Pskov Jump пройдет в июне  29.05.2024, 13:121 Осторожно: змеи! 29.05.2024, 13:070 Суд обязал управляйку отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Гдове
29.05.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 29.05.2024, 12:580 Сеть магазинов Desport перенесла рабочие процессы в Яндекс 360 для бизнеса 29.05.2024, 12:540 Чемпионат по стрельбе на кубок губернатора проведут на полигоне «Завеличье» 29.05.2024, 12:500 Дожди и до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 30 мая
29.05.2024, 12:450 Два автомобиля не разъехались на круговом перекрестке на Запсковье 29.05.2024, 12:390 Россиянка увидела свое фото в рекламе товаров для взрослых и обратилась в суд 29.05.2024, 12:350 Формирование налоговых уведомлений за 2023 год станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 29.05.2024, 12:260 Три дня чистого искусства
29.05.2024, 12:240 Сотрудник ЖБИ-1 в Пскове умер на рабочем месте 29.05.2024, 12:220 Tele2 первой на рынке запустила войсы в чате мобильного приложения 29.05.2024, 12:210 Порядка 30 единиц дорожной техники хотят закупить в Псковской области 29.05.2024, 12:190 Работник псковской управляйки поранил стопу при уборке улицы
29.05.2024, 12:182 Реплика Константина Калиниченко: Трудности перехода 29.05.2024, 12:070 Нежилой дом сгорел в Себежском районе из-за короткого замыкания 29.05.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» о важности экологических акций 29.05.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 мая
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru