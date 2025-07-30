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Блоги / Юлия Магера

Каменная сиротка

30.07.2025 09:42|ПсковКомментариев: 0

Закопать псковскую крепость, как это сделал Петр I, предлагает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера, у которой больше нет сил смотреть, как умирает твердыня на берегах Псковы и Великой. В своей авторской колонке она напоминает, как восстанавливали памятник оборонного зодчества после войны и вслед за пожарами новейшей эпохи, показывает фотоснимки Анны Тягуновой, демонстрирующие нынешнее удручающее состояние объекта, и призывает предать его земле, раз уж нынешнее поколение не в состоянии поддерживать крепостные кольца на подобающем уровне — авось, потомки лучше справятся с задачей.

 

Пятнадцать лет прошло со злополучной ночи, когда в Пскове разом сгорели шатры над двумя кремлевскими башнями. 27 апреля 2010 года в 23:27 пожарные получили сигнал о бедствии в самом центре Пскова, в его сердце. Горела Власьевская башня, полыхала башня Святых ворот (ее порой ошибочно называют Рыбницкой, но та в Средние века стояла чуть дальше). Вспышка в ночи — и нет шатров, языки огня слизали.

Пылающая Власьевская башня.

Вскоре кровли были восстановлены не только над двумя свежими погорельцами.

Башня Святых ворот сегодня - спустя 15 лет после восстановления.

Шатер вновь вырос и над Покровской башней, та «потеряла голову» еще за пятнадцать лет до, почти день в день, 24 апреля 1995 года. На восстановление тогдашний губернатор Андрей Турчак выделил из областного бюджета 23 млн рублей, работы еще шли, когда летом 2010 года у Покровской башни состоялось вручение премии «Хранители наследия», которую провела известная телеведущая Мария Ситтель. Премию посвятили памяти Саввы Ямщикова, реставратора и радетеля за Псков, вспоминали его слова: «Восстановите Покровку – восстановите Псковскую область».

Восстановленный шатер Покровской башни.

Премию тогда получила, в том числе, легендарный археолог Инга Константиновна Лабутина. Вчера по ней в Покровской башне состоялась гражданская панихида, город прощался с одной из своих защитниц.

Шатер над Покровкой восстановлен, в том числе, ее радением. Мысль о жизненной важности такого шага ученый методично внедряла в умы «лиц, принимающих решения», вместе с академиком Анатолием Николаевичем Кирпичниковым, когда они входили в губернаторский совет по культуре. Сохранению и восстановлению памятников в ту эпоху вообще придавали большое значение, достаточно вспомнить о появлении в администрации Турчака комитета по охране объектов культурного наследия во главе с авторитетным археологом Еленой Яковлевой. Направление было выделено в отдельный трек, а ему придано максимальное усиление.

В те же годы удалось включить Псков в федеральные и международные проекты, благодаря чему сегодня Псковский музей-заповедник имеет отреставрированные палаты Постниковых, купца Поганкина и у Сокольей башни, картинную галерею в здании художественно-промышленной школы начала XX века, башни Варлаамовскую и в устье Псковы.

Для чего вспоминать эти «преданья старины глубокой»? Тем более, завершившиеся благополучно, в точном соответствии с поговоркой «не было бы счастья, да несчастье помогло»? Дело в том, что происходящее сейчас с псковской крепостью куда как страшнее того пожара.

События уже далеких апрельских ночей повергли город в шок. Теперь же умирает целая крепость. Но без ярких вспышек, не привлекая к себе внимания. Как неизлечимо больной, стесняющийся обеспокоить своим недугом родных и оттого тихонько страдающий в своем уголке. Окружающие и рады не замечать очевидного. Потому что если обратишь внимание, значит, надо что-то делать, иначе прослывешь человеком черствым, бессердечным. Лучше сделать вид, что ты просто ничего не знал.

Стена Окольного города у «Таблетки». Забор - такая ей предложена защита.

Все мы старательно делаем вид, что угасание крепости нас не касается. Кого-то другого это зона ответственности, вот пусть и занимается.

Самая благополучная ситуация в той части крепости, которую мы привыкли называть Кремлем — в Кроме и в Довмонтовом городе (хотя, в широком смысле, все крепостные стены составляют собой единой Псковский кремль). В особенности сейчас, когда генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова навела там во всех смыслах порядок. Одно сказать: Кремль перестал быть местом ночного пристанища бомжей. В активный музейный оборот введены после недавней реставрации Высокая, Плоская и Варлаамовская башни.

Покровке повезло меньше. Обещанная большая музеефикация, требующая таких же больших вложений, так и не состоялась. Музей своими силами делает, что может, поддерживает на объекте жизнь и занимается его продвижением. Например, проводит праздник «Воевода Шуйский» у стен башни, являющейся, между прочим, второй по величине в Европе. Она, наконец-то, открыта для посещения. Но на масштабные работы своих сил, конечно, не хватает.

Покровская башня.

Между тем, Покровка — памятник не только средневекового оборонного зодчества, но и мощный символ послевоенного восстановления Пскова, который, напомню, вошел в число 15 древнерусских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Послевоенные десятилетия — настоящий расцвет города. Развивается промышленность, растут новые микрорайоны, возрождаются исторические памятники. Абсолютно все участки крепости, которые мы сегодня воспринимаем в качестве полноценных стен — продукт кропотливой работы послевоенных реставраторов, в том числе, проделанной в Кроме и Довмонтовом городе. Кто хочет увидеть средневековые оригиналы, может прогуляться по Ботаническому саду, поросший деревьями земляной вал, из которого проглядывает каменная кладка — вот дошедшее до нас в неизменном виде наследие.

Крепостной вал вдоль улицы Свердлова.

К воссозданию стен и башен была приложена творческая энергия настоящих титанов. Достаточно сказать, что в 1962 году возрождение Покровской башни, проделанное под руководством Всеволода Петровича Смирнова, было признано лучшей реставрационной работой в стране. До того две с половиной сотни лет башня была скрыта от людских глаз. Она ушла в землю, словно былинный богатырь. Точнее, была засыпана по приказу Петра I для устройства артиллерийского бастиона, когда под Псковом ожидали шведов.

Покровская башня сразу после освобождения от земляной насыпи.

За прошедшие 15 лет с момента последней реставрации крепость у Покровки стала являть собой угнетающее зрелище. Состояние кровли над пряслами с обеих сторон от башни — сгнившее дерево с зияющими проплешинами.

И это одна из псковских жемчужин, к которой мы толпами приводим туристов! Хвастаемся. Вот, де, каковы наши предки были.

А между строк, в провалах между дощечками — вот, де, каковы мы.

В любой момент в голову входящего в Покровский угол туриста может прилететь подгнившая деревяшка.

Понятно, что музею своими силами реставрацию не вытянуть. Нужна помощь сверху. Да только где она? С определенного момента закончилась, приоритеты сместились. Большое бюджетное финансирование идет в регион через АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)». Однако все объекты, попадающие в поле зрения организации, так или иначе связаны с церковью. Как, например, Мирожский монастырь или историческое здание Псковской духовной семинарии на улице Советской, о ходе реставрации которых мы недавно подробно рассказывали.

Спору нет, все это тоже хирело без внимания, составляя громадную часть нашего наследия и культурного кода и являясь святынями для определенной части общества.

Но как же гражданские памятники? Про заброшенные купеческие палаты мы уже вели детальный разговор.

Давайте теперь обратим внимание на стены. Хотя бы там, где недавно сами же навели порядок. Не то будет, у Покровки, как на улице Свердлова. Несколько лет назад такие же провалы образовались в кровле над стеной Окольного города, идущей к Финскому парку. Довольно долго стена являла собой жалкое зрелище, бросать взгляд на которое было больно. В какой-то момент кровлю просто снесли. Так и стоит теперь каменная сиротка, натурально зарастая лесом.

Освободили от кровли, да и дело с концом.

На днях Росимущество объявило аукцион на разработку проекта противоаварийных работ на участке стены от улицы Герцена до Гремячей башни. Подлатать, чтобы совсем не рассыпалась. Вот и все, что пока предложено для сохранения нашей крепости. Крепости, не раз встававшей на пути немцев, шведов, поляков — каждого, кто приходил сложить свою голову под этими стенами. «То истина, что Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности, и память сей важной заслуги не изгладится в нашей истории, доколе мы не утратим любви к Отечеству и своего имени», - писал Николай Карамзин о событиях у Покровской башни во время Ливонской войны. Сегодня то истина, что спасение — хотя бы в память о былых заслугах — требуется самому Пскову, его многокилометровым оборонным кольцам.

Теперь если и удалять деревья, то только в процессе полноценной реставрации, так как корни крепко переплелись с кладкой, и очистка чревата ее большими разрушениями.

Знаете что, у меня есть решение. Давайте обратно закопаем Покровку, а заодно и остальную крепость со всеми ее башнями? Для пущей сохранности. Может быть, еще через 250 лет землю снова уберут те, кто понимает значение культурного наследия и готов прикладывать усилия для его сохранения.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой

Источник: Псковская Лента Новостей
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