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Каменная сиротка

Закопать псковскую крепость, как это сделал Петр I, предлагает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера, у которой больше нет сил смотреть, как умирает твердыня на берегах Псковы и Великой. В своей авторской колонке она напоминает, как восстанавливали памятник оборонного зодчества после войны и вслед за пожарами новейшей эпохи, показывает фотоснимки Анны Тягуновой, демонстрирующие нынешнее удручающее состояние объекта, и призывает предать его земле, раз уж нынешнее поколение не в состоянии поддерживать крепостные кольца на подобающем уровне — авось, потомки лучше справятся с задачей.

Пятнадцать лет прошло со злополучной ночи, когда в Пскове разом сгорели шатры над двумя кремлевскими башнями. 27 апреля 2010 года в 23:27 пожарные получили сигнал о бедствии в самом центре Пскова, в его сердце. Горела Власьевская башня, полыхала башня Святых ворот (ее порой ошибочно называют Рыбницкой, но та в Средние века стояла чуть дальше). Вспышка в ночи — и нет шатров, языки огня слизали.

Пылающая Власьевская башня.

Вскоре кровли были восстановлены не только над двумя свежими погорельцами.

Башня Святых ворот сегодня - спустя 15 лет после восстановления.

Шатер вновь вырос и над Покровской башней, та «потеряла голову» еще за пятнадцать лет до, почти день в день, 24 апреля 1995 года. На восстановление тогдашний губернатор Андрей Турчак выделил из областного бюджета 23 млн рублей, работы еще шли, когда летом 2010 года у Покровской башни состоялось вручение премии «Хранители наследия», которую провела известная телеведущая Мария Ситтель. Премию посвятили памяти Саввы Ямщикова, реставратора и радетеля за Псков, вспоминали его слова: «Восстановите Покровку – восстановите Псковскую область».

Восстановленный шатер Покровской башни.

Премию тогда получила, в том числе, легендарный археолог Инга Константиновна Лабутина. Вчера по ней в Покровской башне состоялась гражданская панихида, город прощался с одной из своих защитниц.

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Шатер над Покровкой восстановлен, в том числе, ее радением. Мысль о жизненной важности такого шага ученый методично внедряла в умы «лиц, принимающих решения», вместе с академиком Анатолием Николаевичем Кирпичниковым, когда они входили в губернаторский совет по культуре. Сохранению и восстановлению памятников в ту эпоху вообще придавали большое значение, достаточно вспомнить о появлении в администрации Турчака комитета по охране объектов культурного наследия во главе с авторитетным археологом Еленой Яковлевой. Направление было выделено в отдельный трек, а ему придано максимальное усиление.

В те же годы удалось включить Псков в федеральные и международные проекты, благодаря чему сегодня Псковский музей-заповедник имеет отреставрированные палаты Постниковых, купца Поганкина и у Сокольей башни, картинную галерею в здании художественно-промышленной школы начала XX века, башни Варлаамовскую и в устье Псковы.

Для чего вспоминать эти «преданья старины глубокой»? Тем более, завершившиеся благополучно, в точном соответствии с поговоркой «не было бы счастья, да несчастье помогло»? Дело в том, что происходящее сейчас с псковской крепостью куда как страшнее того пожара.

События уже далеких апрельских ночей повергли город в шок. Теперь же умирает целая крепость. Но без ярких вспышек, не привлекая к себе внимания. Как неизлечимо больной, стесняющийся обеспокоить своим недугом родных и оттого тихонько страдающий в своем уголке. Окружающие и рады не замечать очевидного. Потому что если обратишь внимание, значит, надо что-то делать, иначе прослывешь человеком черствым, бессердечным. Лучше сделать вид, что ты просто ничего не знал.

Стена Окольного города у «Таблетки». Забор - такая ей предложена защита.

Все мы старательно делаем вид, что угасание крепости нас не касается. Кого-то другого это зона ответственности, вот пусть и занимается.

Самая благополучная ситуация в той части крепости, которую мы привыкли называть Кремлем — в Кроме и в Довмонтовом городе (хотя, в широком смысле, все крепостные стены составляют собой единой Псковский кремль). В особенности сейчас, когда генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова навела там во всех смыслах порядок. Одно сказать: Кремль перестал быть местом ночного пристанища бомжей. В активный музейный оборот введены после недавней реставрации Высокая, Плоская и Варлаамовская башни.

Покровке повезло меньше. Обещанная большая музеефикация, требующая таких же больших вложений, так и не состоялась. Музей своими силами делает, что может, поддерживает на объекте жизнь и занимается его продвижением. Например, проводит праздник «Воевода Шуйский» у стен башни, являющейся, между прочим, второй по величине в Европе. Она, наконец-то, открыта для посещения. Но на масштабные работы своих сил, конечно, не хватает.

Покровская башня.

Между тем, Покровка — памятник не только средневекового оборонного зодчества, но и мощный символ послевоенного восстановления Пскова, который, напомню, вошел в число 15 древнерусских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Послевоенные десятилетия — настоящий расцвет города. Развивается промышленность, растут новые микрорайоны, возрождаются исторические памятники. Абсолютно все участки крепости, которые мы сегодня воспринимаем в качестве полноценных стен — продукт кропотливой работы послевоенных реставраторов, в том числе, проделанной в Кроме и Довмонтовом городе. Кто хочет увидеть средневековые оригиналы, может прогуляться по Ботаническому саду, поросший деревьями земляной вал, из которого проглядывает каменная кладка — вот дошедшее до нас в неизменном виде наследие.

Крепостной вал вдоль улицы Свердлова.

К воссозданию стен и башен была приложена творческая энергия настоящих титанов. Достаточно сказать, что в 1962 году возрождение Покровской башни, проделанное под руководством Всеволода Петровича Смирнова, было признано лучшей реставрационной работой в стране. До того две с половиной сотни лет башня была скрыта от людских глаз. Она ушла в землю, словно былинный богатырь. Точнее, была засыпана по приказу Петра I для устройства артиллерийского бастиона, когда под Псковом ожидали шведов.

Покровская башня сразу после освобождения от земляной насыпи.

За прошедшие 15 лет с момента последней реставрации крепость у Покровки стала являть собой угнетающее зрелище. Состояние кровли над пряслами с обеих сторон от башни — сгнившее дерево с зияющими проплешинами.

И это одна из псковских жемчужин, к которой мы толпами приводим туристов! Хвастаемся. Вот, де, каковы наши предки были.

А между строк, в провалах между дощечками — вот, де, каковы мы.

В любой момент в голову входящего в Покровский угол туриста может прилететь подгнившая деревяшка.

Понятно, что музею своими силами реставрацию не вытянуть. Нужна помощь сверху. Да только где она? С определенного момента закончилась, приоритеты сместились. Большое бюджетное финансирование идет в регион через АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)». Однако все объекты, попадающие в поле зрения организации, так или иначе связаны с церковью. Как, например, Мирожский монастырь или историческое здание Псковской духовной семинарии на улице Советской, о ходе реставрации которых мы недавно подробно рассказывали.

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Спору нет, все это тоже хирело без внимания, составляя громадную часть нашего наследия и культурного кода и являясь святынями для определенной части общества.

Но как же гражданские памятники? Про заброшенные купеческие палаты мы уже вели детальный разговор.

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Давайте теперь обратим внимание на стены. Хотя бы там, где недавно сами же навели порядок. Не то будет, у Покровки, как на улице Свердлова. Несколько лет назад такие же провалы образовались в кровле над стеной Окольного города, идущей к Финскому парку. Довольно долго стена являла собой жалкое зрелище, бросать взгляд на которое было больно. В какой-то момент кровлю просто снесли. Так и стоит теперь каменная сиротка, натурально зарастая лесом.

Освободили от кровли, да и дело с концом.

На днях Росимущество объявило аукцион на разработку проекта противоаварийных работ на участке стены от улицы Герцена до Гремячей башни. Подлатать, чтобы совсем не рассыпалась. Вот и все, что пока предложено для сохранения нашей крепости. Крепости, не раз встававшей на пути немцев, шведов, поляков — каждого, кто приходил сложить свою голову под этими стенами. «То истина, что Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности, и память сей важной заслуги не изгладится в нашей истории, доколе мы не утратим любви к Отечеству и своего имени», - писал Николай Карамзин о событиях у Покровской башни во время Ливонской войны. Сегодня то истина, что спасение — хотя бы в память о былых заслугах — требуется самому Пскову, его многокилометровым оборонным кольцам.

Теперь если и удалять деревья, то только в процессе полноценной реставрации, так как корни крепко переплелись с кладкой, и очистка чревата ее большими разрушениями.

Знаете что, у меня есть решение. Давайте обратно закопаем Покровку, а заодно и остальную крепость со всеми ее башнями? Для пущей сохранности. Может быть, еще через 250 лет землю снова уберут те, кто понимает значение культурного наследия и готов прикладывать усилия для его сохранения.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой