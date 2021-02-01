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В России нужно жить долго

Псковская Лента Новостей представляет текстовую версию свежего выпуска «Диванной политики». Свое мнение высказывает наш обозреватель, журналист Юрий Моисеенко.

Достаточно одного пшика

В кои-то веки наше сегодняшнее диванное обозрение мы начинаем с благой вести, которая на этот раз касается всех и каждого. Очередная несанкционированная протестная акция тут ни причем (хотя к этой теме мы непременно вернемся) - но есть проблема, которая в равной степени щемит душу и оппозиционеру, и правоохранителю. Впрочем, не будем тянуть кота за хвост: как сообщили на днях мировые СМИ, турецкие ученые разработали лекарство, которое способно уничтожить возбудитель Ковида-19 (SARS-CoV-2) всего за одну (!!) минуту.

SARS-CoV-2 впервые выявлен в 2019 году в Ухане (Китай). COVID-19 - название инфекционного заболевания. Аббревиатура SARS-CoV-2 расшифровывается, как Severe Аcute Respiratory Syndrome CoronaVirus и переводится как «тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом» - инфекционное заболевание респираторного тракта, проявляющееся воспалением верхних дыхательных путей и в большинстве случаев завершающееся спонтанным выздоровлением.

По словам одного из создателей препарата, он будет предложен потребителям в виде спрея. При этом не надо колоться - достаточно будет пшикнуть в нос или в рот пациента. И это еще одно из преимуществ нового лекарства, учитывая, что не все уколы одинаково полезны и противопоказаны при ОРЗ, положительном тесте на COVID-19, постковидном состоянии, наличии антител, тяжелых заболеваниях. Не стоит забывать, что рекомендуемые в той же самой Европе вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna могут негативно влиять на нервную систему. Напомним, что к настоящему времени в мире уже зафиксировано более 100 млн случаев заражения COVID-19, а его жертвами стали почти 2 млн человек.

Не миновала чая сия и Российскую Федерацию - о количество заболевших и летальных случаях пандемии (во избежание неприятностей) умолчим, хотя бы потому что спустя год после начала ковидной лихорадки точные данные, скорей всего, так и остаются тайной за семью печатями. Впрочем, рядовому потребителю в этой ситуации придется поверить на слово академику РАН Феликсу Ершову (его цитирует ИА URA.RU), который уверяет население, что пандемия постепенно подходит к своему завершению, чему немало способствовали более чем аскетичные новогодние каникулы. Ожидается, что уже к лету разного рода ограничения могут быть сняты. Это радует - еще и потому, что нынешний год, по прогнозам экономистов, обещает быть скудным - шутка ли на сегодняшний день приказало долго жить каждое пятое малое или среднее предприятие, а тут, глядишь, можно будет хоть картошечкой разжиться на собственном участке.

Тем не менее, наша диванная полит-артель не слишком обольщается по части отечественного здравоохранения по стране в целом и в Псковской области в частности. Пока «люди в белых халатах» боролись с коронавирусом, остальные болезни никуда не делись.

Взглянем правде в глаза: сейчас в том же областном центре практически все медицинские заведения заточены на борьбу с ковидом, но это не значит, что остальные хвори все это время сидели в уголочке, дожидаясь своей очереди на плановое лечение. Как это раньше делалось? К назначенной дате пациенту полагалась сдать анализы, и после консультации с врачом (в день Х) страждущему предлагалось лечь под нож. Ну, там, межпозвоночную грыжу удалить или еще какой червеобразный отросток. Между тем уже скоро год, как этот план к радости ФОМСа, который строго следил, чтобы местные хирурги не переусердствовали, не выполняется. А запущенные болезни имеют обыкновение переходить в хроническую стадию. И тут уже выбор за пациентом: либо ходить скорчившись, но ходить, либо подхватить коронавирус где-нибудь на подлете к операционной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Из двух зол выбирают, понятно, первое. Отсюда вывод: чтобы там ни говорили профессионалы из профильного ведомства, но есть подозрение, что после окончания пандемии на местах придется разгребать следующий завал отечественного здравоохранения: резать недорезанных, лечить не долеченных, откачивать пока живущих. Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, то не удивительно, почему минувший год стал рекордным по убыли населения в стране – шутка ли, почти полмиллиона человек! Впрочем, здоровье – понятие многоплановое, и на него влияет не только уровень развития здравоохранения, но и наследственность, экология среды обитания, питание (на макарошках долго не протянешь) и т.д.

Может ли сын полковника стать генералом?

Ну а теперь можно поговорить… нет, не о г-не Навальном, не о его блокбастере, владельце мега-дворца в Геленджике, а о суете вокруг «школоты» и то ли имевших место (как утверждают одни), то ли не имевших (как говорят другие) призывах несистемной оппозиции к совсем юным поддержать протестные действия. Не беремся утверждать, как тут было на самом деле, а верховный Сфатул Цэрий, как писали когда-то классики, не уполномочивал нашу диванную партийку проверять каждое слово чиновников и оппозиционеров.

Между тем разношерстную публику, по привычке курящую в сторонке, больше всего поразила горячность, с какой некоторые официальные лица вдруг бросились защищать детство. К процессу «воспитания» подключились даже персоны, совершенно далекие от педагогики. Особенно нелепо это выглядело из уст скандально известной «блондинки в шоколаде», которая ранее, не сильно заморачиваясь, походя называла российских граждан «генетическим отребьем». Нет, можно, конечно, замутить в социальных сетях хайп по поводу обманутых ребятишек, но нельзя при этом не признавать и очевидное: социальное расслоение в обществе достигало немыслимого уровня.

При всех скидках на малый возраст наши детки отлично (даже на подсознательном уровне) просекают такие вещи. Ну а сравнивать жизнь той же псковской глубинки с условиями обитания в столичных регионах - тут даже не надо уметь читать, чтобы понимать очевидное. Конечно, можно нарядить подростков в форму бойцов Юнармии, но после того, как ее придется снять (парады когда-нибудь кончаются), то убежать от неудобных вопросов всё равно не получится. Например, зачем за последние двадцать лет российские власти потратили миллиарды долларов на поддержку, типа, лояльных нам режимов по всему миру в то время, как сами-то мы с колен так и не встали, а пресловутую Португалию не догнали. Почему каждый пятый россиянин живет за чертой бедности, а сельское население не догадывается о существовании теплых туалетов? О газопроводе «Сила Сибири» нам все уши прожужжали, но у себя дома уровень газификации, как и прежде, оставляет желать много лучшего. Не слишком ли быстро мы шагаем? Того и гляди, штаны порвем?

О стихийных бедствия типа дождя или снегопада лучше умолчим. Во избежание… Нам скажут: какие недетские вопросы задают ваши гипотетические подростки! Ну так для подобных элементарных сравнений не нужно иметь семи пядей во лбу – достаточно простенького Самсунга Галакси А-10. Один клик - и мы уже в курсе последних событий. Например, про то, что где-то на Кубани (об этом пишут федеральные СМИ) школьники не пошли на линейку, связанную с военно-патриотическим воспитанием. Учителя, понятно, отругали своих подопечных, однако детки оказались не лыком шиты и весь разговор записали на телефон и сейчас он уже гуляет по сети. Чего друг друга обманывать, но эта самая ребятня через лет пять станет избирателями - и что же она обнаружит, придя в первый раз к урнам? То, что все места уже заняты! Почему? – зададутся они вопросом и не найдут ответа. Да что наш районно-региональный уровень? Сотни ушедших в тень федеральных чиновников, прежде чем кануть в административную лету, подсуетились, двинув на хлебные должности своих отпрысков и ближайшую родню, которой в этой жизни повезло только в одном: родиться в семьях с нужными связями. Не знаю, кто как, но многим нашим диванным аналитикам в призывах госчиновников защитить молодую поросль россиян от тлетворного влияния Запада (у нас что-то что во всем проклятый Запад виноват) слышится истошный крик: не трогайте места, которые мы нагрели для своих! Как тут не вспомнить известный анекдотический вопрос: может ли сын полковника стать генералом? Нет! Потому что у генерала есть свой сын.

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В завершении уместно будет спросить: а как же грядущие выборы? Да никак… - убеждена наша диванная артель, наблюдающая за неспешными телодвижениям в региональных отделениях партий. Есть такое подозрение, что там не сильно заморачиваются в креативе и свою предвыборную стратегию планируют строить, по традиции опираясь на предпенсионный и пенсионный, годами проверенный, электорат, готовый креститься на каждый рубль от щедрот господних. Плюс, всегда готовые, как юные пионеры, бюджетники. А что же школота? И на нее, родимую, найдется управа. Можно, например, выключить интернет или раздавать его порционно своим или в доску лояльным. Как вариант можно устраивать радио-помехи, как в свое время глушили ВВС. Есть и административные способы борьбы с разномыслием в молодежной среде. Например, принять закон, разрешающий продавать айфоны и прочие навороченные девайсы тем, кому уже исполнилось 18 лет. Да и то через одного, только после сдачи политзачета – был ведь в свое время ленинский. Почему бы не возродить эту красивую, овеянную легендами традицию? Правда, в далекие 70-е от комсомолии требовали знание «Государства и революции», а сейчас можно спрашивать про особенности рельефа маршрута того самого газопровода или про «майские указы», как они выполняются на местах.

Еще можно мобилизовать отставников, чтобы под их чутким руководством наладить военно-патриотическое воспитание, устраивая многодневные состязания на сбор-разбор АКМ на время. Чтобы молодежь и подростки не сидели в интернете, пусть лучше метают муляжи гранат на дальность, или ходят в походы по следам трудовой славы советского народа, изучают развалины коровника колхоза «Путь Ильича». Чего еще делать в обезлюдевших деревнях? Правда, для особо пытливых и продвинутых есть даркнет, куда при желании можно тоже залезть. Хотя и этот вариант довольно опасный с точки зрения пропаганды наших подлинных скреп: тем, кому сейчас 14-ть, достаточно послушать, как глава семейства в выражениях недвусмысленных на кухне рассказывает своим спиногрызам, чем телевизионный холодильник отличается от настоящего. Впрочем, что мы тут сидим да гадаем: чего дальше будет? Запасемся лучше попкорном, потому что в России нужно жить долго, чтобы узнать, чем всё это закончится.

На этом месте мы ставим не точку, но многоточие, ну а для тех, кто удручен невзгодами бытия, – аптека за углом.

Юрий Моисеенко