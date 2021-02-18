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Колбаса уже готова кусаться

Псковская Лента Новостей представляет текстовую версию свежего выпуска «Диванной политики». Свое мнение высказывает наш обозреватель, журналист Юрий Моисеенко.

Цены вкрутую

Пока истинные патриоты ночами не спят, гадают – оштрафуют ли г-на Навального за оскорбление ветерана или нет? – у нас на диване кипят другие нешуточные страсти, связанные с проблемами пищеварения. В том смысле, будет ли что переваривать согражданам в конце года? Так-то мы не сильно переживаем по поводу всего сущего: у истинных диванных политиков есть только одна забота – «жила бы страна родная», если бы не одно "но"»… На днях гарант неожиданно благосклонно отнесся к идее одного думского долгожителя ввести в стране продовольственные сертификаты для малоимущих — напомнил, что уже давал указание правительству обсудить эту тему. Понятно, что столпы либерального движения немедленно запричитали, типа, «Акела промахнулся», продуктовые карточки — это удар по имиджу страны, а между тем, если отбросить эти стоны («страшные стоны»), то, по данным Росстата, реальные доходы сограждан в прошлом году упали еще на 3,5% и вернулись на уровень 2010 года. Таким образом, на сегодняшний день каждый восьмой гражданин РФ, согласно нашей слегка причесанной статистике, имеет доходы на отметке 12 223 рубля для трудоспособного населения, что ниже прожиточного минимума. С учетом тезиса о том, что «надо бы проблему порешать», на доступном русском это означает «приплыли». Не добавили оптимизма и мясопереработчики, которые практически одновременно призвали ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски в среднем на 10-15%, что в денежном эквиваленте может задрать розничные цены на 30-60 рублей за кило. Да и ладно, если бы это был реальный продукт, но самом-то деле речь идет о некой субстанции с «хрустящей корочкой», где еще больше (нет-нет, не мяса), а мясного вкуса, который достигается методами химическими: добавлением глутамата натрия и пары секретных ингредиентов из лаборатории доктора Фауста.

Впрочем, в ответ на все упреки в Минсельхозе заявляют, что причин для беспокойства, а равно для роста цен нет. Создается такое впечатление, что в указанном ведомстве все поголовно – вегетарианцы, поэтому на рынок они не ходят, в сетевых магазинах не бывают.

Между тем дотошные газетчики выяснили, приведя в качестве примера закупочные цены одного из крупнейших переработчиков мяса, что тушка бройлера первой категории уже «тянет» до 138 рублей за кило, а годом ранее – она стоила 92 рэ. Такая же байда с ценами на свинину. В этой связи вопрос: почему частные компании должны соотносить свою ценовую политику не с рынком, а с профильным министерством и лично господином премьером? Молчат великие умы… Примерно в таком состоянии сейчас находятся и производители растительного масла и сахара, которые после предновогодних взмахов руками госчиновников (видимо, последние представили себя в образе доброй продуктовой феи), по сути, объявили негласную забастовку, обвалив производство названных товаров, цены на которые были директивно «заморожены» в опте и в рознице. Как следствие, эта административная пирамидка начала рушиться.

Как сообщает «Интерфакс» (а это вам не хухры-мухры), в настоящее время выпуск рафинированного подсолнечного масла в стране обвалился на 20,2% в годовом выражении и 26,2% по сравнению с декабрем. Не мудрено, что при таком-то подходе талоны на колбасу «с хрустящей корочкой», прочие продукты первой необходимости могут появиться уже к лету, не дожидаясь выборов. Нет, можно, конечно, вывесить на заборе пару декретов, типа, мы сделаем народ счастливым, однако, как не раз показывала практика, в одну тележку впрясть не можно коня и трепетную лань. В том смысле, что, миксуя не миксуемое (а именно декларируемые на словах принципы свободного рынка и на деле жесткие методы социалистического администрирования), ничего толкового из этого не получится.

Из всего сказанного наш диванный политсовет делает единственный вывод: есть основание полагать, что господа чиновники в свое время лекции по политэкономии прогуливали, ну а что из этого получится, мы, вероятно, сможем увидеть (в виде талонов на питание) совсем скоро. Заранее предупреждаем, что икры, красной рыбы, ананасов в шампанском в них не будет…

«Не тревожьте солдат…»

Пока холодильник («папа может!») не победил телевизор, оборотим свой взгляд на явления и события, которые в неменьшей степени волнуют рядовых граждан. Продолжается процесс над «берлинским пациентом», который публично оскорбил ветерана войны. Поговаривают, что дерзкому арестанту грозит штраф и еще пара лет кутузки в нагрузку, чтобы не сильно зарывался в своем ниспровергательном порыве. Однако, если отбросить шутки в сторону, хочется обратиться ко всем участникам этой в высшей степени грустной истории (и к навальнистам, и к официальным скрепоносцам): оставьте в покое ветеранов. Дайте им спокойно дожить, не треплите их по разного рода пустякам, обеспечьте их всем необходимым и в достатке, а чтобы всё это не выглядело, как сведение политических счетов, то давайте приплюсовать сюда и откровенных болтунов, и резонёрок, паразитирующих на этой щемящей теме. Начнем с г-на Соловьева, который восхищается смелостью Гитлера, делая последнему недвусмысленный, но явный комплимент. В самом деле, по приказу этого «смелого» рейх-канцлера, было вырезано, расстреляно, отправлено в газовые камеры несколько миллионов человек - как же дружески не похлопать по плечу изувера, развязавшего Вторую мировую войну? Эту «теплую» компашку следовало бы разбавить и господами чиновниками. Например, столичной мэрии. Речь идет о тех, кто отказал 94-летнему ветерану войны, который пару лет назад поверил ура-патриотическим заклинаниям и решил, что ему положена квартира. Тем более, что жил он в то время в однокомнатной квартире с дочерью, внучкой и правнучкой. В жилплощади ему, понятно, отказали, а все потому, что, как сообщают масс-медиа, у ветерана были обнаружены излишки (!) жилплощади – вы не поверите - аж на 40 сантиметров. При этом чиновники посчитали балкон, видимо, думая, что заслуженный воин должен жить именно там. После того, как скандал стал достоянием гласности, было инициировано разбирательство, которое, понятно, ничем не закончилось, а радетели за сохранность народного бабла, умыв руки, в настоящее время пребывают в добром здравии, чего и нам желают, а имя их до сих пор неизвестно. Между тем этих господ тоже надо было судить за головотяпство со взломом.

«Этот поезд в огне…»

Но есть и радостные события. Больше вам скажу – удивительные, к которым без всяких скидок можно отнести награждение мало известного певца ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Фото из Instagram Юркисс

Право слово: парень-то скромняга, а мы о нём ничего до недавнего времени не знали. Да и откуда знать? Он не выиграл Евровидение, не взял Грэмми, зато (и этот момент кажется нам наиболее важным во всей этой истории) появился на свет в семье экс-ударника группы «Земляне», а ныне близкого к Кремлю влиятельного продюсера Владимира Киселева. Представляю, как потешались кремлевские клерки, когда перечитывали преамбулу официального документа на 23-летнего юношу - «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Впрочем, если в кабинетах повыше решили таким образом поддержать молодое дарование, то кто же рангом ниже будет оспаривать папину (или кого повыше – кто знает) волю? Не «корешочка-Гребешочка» награждать еще раз или того же Шевчука! Напомним, что в анналы современной песенной культуры свежий кавалер вошел строками, которые ежеминутно заставляют трепетать нежные женские сердца:

«…В темноте, застыла в жилах кровь.

Сколько можно ждать,

где же ты моя любовь?»

В другом его произведении с лаконичным названием «Звон» — о любви чуть подробнее:

«Поверь, я знаю все.

И это не секрет.

Ведь ты всегда спешишь

Ко мне на звон монет».

Не знаю кто как, но многие наши пескоструйщики, узнав о секретах коварной женской любви, с несвойственной им горячностью порекомендовали включить эту композицию в учебник современной экономики в качестве художественно-танцевального пособия. Теряемся в догадках, какой орден Бани с бантами и мечами будет вручен хлопцу, когда ему канет тридцатник. В обществе на этот экзерсис презрительно хмыкнули, сказав, что процесс девальвации государственных наград идет не первый год, а награждение Киселева-младшего только подтверждает сказанное.

Между тем, наши суровые диванные эксперты, которые ближе к нуждам народным, заметили странное сходство между самим фактом награждения и…началом избирательной компании. Не верите? – давайте разберем ситуацию по пунктам. Глядя на списки партеек и персонажей, которые в них фигурирует, удивляешься, с какой неподражаемой смелостью (если не сказать, наглостью) люди, как правило, не публичные, на своем веку не руководившие даже ларьком по приему вторсырья, берутся судить о вещах фундаментальных, как минимум, в масштабах района. Некоторые современные политики сегодня потешаются над «красными директорами», хозяйственниками, которые в начале 90-х пошли на выборы. Вполне возможно, что среди них были и пройдохи, но в массе своей это были люди, которые болели за свое дело, не желая его оставлять на усмотрение дилетантов. Сегодня непрофессионализм стал даже козырем в политических играх и довольно весомым. Взять хотя бы выборы главы района, которые скоро должны состояться в Порхове. Как уже стало известно, сейчас на этот пост претендует сразу несколько человек, включая профессионального казака г-на Иванова. Что думают по этому поводу сами порховичи? – мы узнаем, когда подсчитают голоса, но для начала наши диванные бойцы предложили бы проэкзаменовать того же г-на Иванова, других его соперников на знание уставов партий, которые они представляют: хозяйство вести – не соплями трясти. Пока же их телодвижения по части достижения поставленных целей выглядят, как желание деда Щукаря получить заветный «пОртфель». Однако молчит порховский народец, затаился до наступления теплых дней и прочий несоюзный электорат, а из опыта российского парламентаризма давно известно: чем молчаливее электорат, тем выше доходы его не в меру говорливых вождей.

И последнее, о чем следовало бы сказать… Сегодня в Псков прилетал с рабочим визитом премьер-министр РФ господин Мишустин. О лучезарных перспективах и грядущих фундаментальных сдвигах, которые постигнут родное Нечерноземье, рядовые граждане узнают из репортажей коллег провластных СМИ. Мы на этот воздушный налет смотрим с высоты своего профессионального диванного опыта и вангуем: ничего не изменится, а в качестве подтверждения сказанному - исторический анекдот.

Однажды, еще в нулевые, к начинающему островскому фермеру привезли Дмитрия Медведева, который на заре своей карьеры числился в должности первого вице-премьера и отвечал за развитие сельского хозяйства. Мужик показал гостю свинарник, рассказал, что хочет расширяться, но средств не хватает. Сунулся в банк, но там в кредите ему отказали.

- Почему? – с удивлением спросил высокий гость.

Слово взял кто-то из челяди:

- Сложно с поручителями. Главное условие, чтобы их средняя зарплата была не ниже 15 тысяч.

- Это проблема? – искренне изумился гость.

Народ замялся: как ему объяснить, что в среднем по району люди получают и того меньше?

- Конечно, нет, - выступил вперед представитель банка, перемигнувшись с главой района. На следующий день мужик получил кредит на развитие, а поручителями выступили местные чиновники. У них доход, понятно, оказался выше среднего. Тем не менее, предприятие через несколько лет всё равно пришлось прикрыть. По словам незадачливого фермера, он вырастил свиней, хотел сдать поголовье на мясокомбинат, но там за кило «живого веса» предложили сущие копейки.

- Плюс, я должен был еще и сам привезти товар. Это значит нанимать транспорт, оплачивать перевозку. Решил поступить по старинке: начал резать по одной хрюшке, и отправил жену торговать мясом на базар. Выкрутился, но на этом мое фермерское свинство и закончилось, – рассказал селянин.

На этом и мы заканчиваем. Как всегда, в случае ущемления «председательской железы», советуем немедля бежать в аптеку, которая, как и прежде, за углом.

Юрий Моисеенко