Политика

В Пскове проходит очередная несанкционированная акция оппозиции. ФОТО

В воскресенье, 31 января, в Пскове проходит очередная несанкционированная акция несистемной оппозиции. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в Летнем саду собралось около 150-200 человек.

Количество участников воскресной акции значительно меньше, чем на аналогичном мероприятии в субботу, 23 января.

Часть собравшихся в районе фонтана была блокирована сотрудниками правоохранительных органов, ряд участников протестной акции задержаны. По предварительным данным, составлено порядка 40 протоколов об административных правонарушениях

Затем собравшиеся прошли по Октябрьскому проспекту до площади Ленина.

Напомним, что в воскресенье в России проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По сообщениям СМИ, в Москве, Санкт-Петербурге, других городах страны задержаны сотни участников митингов и шествий.

Ранее органы государственной власти и правоохранительные органы выступили с предупреждениями об ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях. В частности, администрация Псковской области проинформировала о том, что организаторы и участники несогласованных шествий, прошедших 23 января в Пскове и Великих Луках, за нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия были привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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В связи с появлением в социальных сетях новых призывов принять участие в аналогичных несогласованных публичных мероприятиях администрация повторно предупредила жителей региона о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации и попросила воздержаться от участия в любых незаконных акциях.