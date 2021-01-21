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Еду я на Родину! Пусть кричат - уродина!*

Как всегда, по четвергам, Псковская Лента Новостей представляет текстовую версию очередного выпуска «Диванной политики». Свое мнение высказывает наш обозреватель, журналист Юрий Моисеенко.

На старт! Внимание…

Если сторонний наблюдатель рассчитывает погреть душу и сердце подробным рассказом о кризисе демократии по ту сторону Атлантики, то пусть лучше сразу переключается на телеграм-канал записных соловьевских патриотов – здесь вам не тут! К тому же у нас в закромах – по-прежнему хренова куча проблем, которые вызывают у наших диванных пескоструйщиков живейший интерес. Тем более, что избирательная кампания-2021 по факту уже началась, что недвусмысленно подтверждает возвращение «берлинского пациента». О его нелегкой судьбе не высказался за последние дни разве что ленивый, поэтому все эмоции («охи», «ахи» и пр.) оставим за бортом нашего диванного обозрения. На самом-то деле разговор идет о том, сумеют ли сторонники Алексея Анатольевича (отметим, что речь о тонкой прослойке столичной либеральной интеллигенции) заручиться поддержкой основной и, увы, довольно инертной электоральной массы.

В качестве подтверждения сказанному хочу обратить внимание всего на пару моментов, которые позволили нам сделать такой вывод. При всем ажиотаже по поводу возвращения г-на Навального следует отметить, что встречать его пришло не 100 тысяч, не 50 и даже не 10, а всего лишь немногим более тысячи. При этом некоторые наши аналитики сошлись во мнении, что будь народу значительно больше, то задерживать оппозиционера, возможно, и не стали бы. Трудно не согласиться с такой постановкой вопроса, тем не менее спрашивается: почему рядовые обитатели тех же самых Химок, где в местном отделении полиции получил Навальный по ходатайству УФСИНа 30 дней содержания в кутузке, проявили такое равнодушие. Никуда ведь ехать было не надо! Весь интернет облетели кадры, как тряслись на морозе сторонники оппозиционера, ожидая решение суда, но (от себя заметим) в несколько раз больше наблюдали за их движениями местные жители, которые предпочли не месить снег во дворе, оставаясь при этом на своих теплых кухнях. Почему? Ответ, по мнению большинства наших диванных сидельцев, в этом смысле прост и категоричен: ни гипотетическая пенсионерка тетя Маша со 2-го этажа из 4 подъезда, ни дядя Миша (у него один автокредит, трое «спиногрызов», ради которых он по 15 часов пашет на трех работах), ни его соседка по лестничной клетке, которая днем сидит на кассе в магазине, по вечерам моет полы в собственном подъезде, а по ночам встречает брюнетистого Ашота, что торгует пивом в ларьке, не готовы оставить у станка свое условное кайло и шагать на баррикады.

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Борьба с коррупцией – дело хорошее, но пока тот же самый Алексей Навальный не предложил реальной программы, что получит в конце концов среднестатистический избиратель. Будут ли пересмотрены итоги грабительской приватизации 90-х, снизится ли пенсионный срок, воспрянет ли из праха то самое здравоохранение, окажутся ли на скамье подсудимых мздоимцы, имена которых у всех на слуху. Увы… Щемящие вопросы современности (и в том числе по какому пути будет развиваться страна в 21-м веке) остаются в стороне и без ответа. В этой связи не мудрено, что число наблюдателей оказалось куда больше, чем тех, кто по собственной воле влился в тусовку навальнистов. Не удивительной была ответная реакция масс, которые предпочли остаться дома и с безопасного расстояния позырить за происходящим во дворе. На этом их «участие» в протестном движении заканчивается. Сограждане выбрали для себя роль сторонних наблюдателей, разумно полагая, когда двое дерутся, третий - не мешай. Ну а то, что у нас в стране происходит нечто невообразимое (как говорится, ни в сказке сказать, ни рублем оплатить) говорит всего один, но довольно показательный пример. Когда Навальный ждал приговор суда в теперь уже скандально знаменитом Химкинском отделении полиции, камера неизвестного видеоблогера акцентировала внимание на портрет… Генриха Ягоды, некогда всемогущего главы НКВД, создателя ГУЛАГа. Как мрачно пошутил по этому поводу Леонид Парфенов, этот демарш с нелепой попыткой местных стражей порядка канонизировать палача – одного из символов кровавого 1937 года, выглядела так, если бы на доске почета какого-нибудь берлинского полицай-комиссариата в разделе «Берем с ветеранов пример» была бы пришпандорена парадная фотка Гиммлера.

Нравы Растеряевой улицы

Ну а пока столичная либеральная тусовка пытается разбудить (нет, не гипотетического Герцена), а протестные настроения на отечественной Растеряевой улицы, власть уже приступила к их перенастройке на свой прагматический лад. Последние 20 лет мы успешно догоняли по уровню жизни и прочих демократических свобод Португалию. Казалось, победа уже близка, но, как выяснилось, буквально у самой финишной черты у нас закончилось продовольствие, а количество бедных, не говоря уже о нищих, зашкаливает. Ну а там, где есть обездоленные, немедленно растет влияние, если не коричневых, то, как минимум, красных. Опять же на носу выборы, и судя по последним резким заявлениям дядюшки Зю, ни он, ни его сплоченная команда оставлять своими заботами кровный электорат не собираются, намереваясь собрать урожай голосов в обновленной Думе по максимуму.

Как следствие, власти решили побороться со своими соперниками методом проверенным: ни мытьем, так катаньем, объявив о формировании новой избирательной агломерации. В нее, родимую, уже изъявили желание вступить эсеры Сергея Миронова, которых хлебом не корми, но дай откусить от красного пирога часть колеблющихся масс. Сделало по стойке «смирно!» недавно сформированное объединение, лидер которого Захар Прилепин – автор неплохих романов, но, по моему мнению, полный профан в политике, который, кажется, до конца еще не понял в какой переплет он попал. Не осталась в стороне и партия «Патриоты России», возглавляет которую государственник (по убеждениям) Геннадий Семигин. Причисляя себя к патриотам, он не первый год пытается объединить структуры, называющие себя «патриотическими силами страны». Если у него получится переиграть опытного Миронова и отвоевать для себя место думского лидера фракции, то, как говорится, флаг ему в руки. А на местном уровне комментировать возможное слияние «трех лун» первым начал главный эсер региона, депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Он высказался в том смысле, что возможность нового объединения обсуждалась не один год, а «вместе мы сможем добиться больших результатов». Также господин Брячак без колебаний завил, что партии «За правду» и «Патриоты России» интегрируются в «Справедливую России».

«Это однозначно. Потому что «Справедливая Россия» и существует дольше, и сама по себе гораздо мощнее, чем те партии, о которых мы сейчас говорим… Самое главное, чтобы это объединение было полезно нашим гражданам», - заключил Олег Михайлович.

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Между строк этого безапелляционного заявления наша диванная когорта уже уловила, кто лично будет командовать псковским политическим парадом. И то правда, потому что другие избирательные тяни-толкаи на его фоне выглядят довольно бледно. Руководитель регионального отделения партии «патриотов» небезызвестный в узких кругах Виктор Асадчий сам по себе мужик неплохой (хотя это и не профессия), был и остается персонажем авторитетным, но по характеру своему чисто кабинетный работник. Тем более, что в последнее время он на митингах особо не светился, громких заявлений не делал и вообще старался держаться подальше от общественной суеты. Если говорить о прилепинской структуре в Пскове, то тут достаточно назвать имя Игоря Иванова, которого в городе знают, как записного казака, участника всех сходок, несущих за собой шлейф политического скандала и автора патриотических подметных писем. На этом фоне даже к гадалке не ходи, чтобы понять, кто будет рулить новой структурой. Если, конечно, прокуратура не вставит свою палку в колесо – на днях стало известно, что Псковский городской суд вынес постановление в отношении г-на Брячака, приняв решение вернуть его уголовное дело «оку государеву» на доследование.

Чем же ответят на последний демарш эсеров коммунисты? Судя по их гробовому молчанию, пока ни к каким альянсам там не готовы. Хотя, с другой стороны, кто готов выступить их союзниками? Может быть, новые малые партии? Например, «Партия Дела», которая прошлой осенью отметилась на региональном политическом небосклоне деловым завтраком. Увы, но по нашей информации, полученной из источников авторитетных, но анонимных, наверху (в Москве) уже была дана отмашка: типа, если будет на то Божья воля, то не стесняйтесь – консолидируйтесь по обстановке. Однако, как показывает региональный политический градусник, а точнее – вечная мерзлота в красной зоне, эта самая обстановка пока не способствует взаимной любви.

На этом мы заканчиваем. Но если вы по-прежнему удручены тяготами жизни, то аптека за углом.

Юрий Моисеенко

* Строчка из песни группы «ДДТ»