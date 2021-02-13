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«Привет с фронта, мама!»

Псковская Лента Новостей представляет текстовую версию свежего выпуска «Диванной политики». Свое мнение высказывает наш обозреватель, журналист Юрий Моисеенко.

Сегодняшний стенографический отчет очередного и (по своему обыкновению) чрезвычайного заседания нашей диванной полит-артели мы начнем с события эпохального. Небезызвестный классик, возможно, назвал бы возникшую коллизию старомодно «О том, как поссорился Григорий Алексеевич со Львом Марковичем», и, как всегда, угодил бы в точку. Напомним, что поводом для всероссийского шума стала статья – можно сказать, письмо главного «яблочника» страны г-на Явлинского своим единомышленникам и всем попутчикам, в котором он заклеймил «берлинского пациента» господина Навального. Типа, рано вы, Алексей Анатольевич, подняли массы «на бой кровавый, святой и правый…», надо было бы погодить, а то невзначай обидится кто.

Гневной отповедью Григорию Алексеевичу стало послание его многолетнего соратника по партии Льва Шлосберга, который для начала а) раскритиковал своего лидера и б) проявив знание творческого наследия Анны Ахматовой (см. эпиграф письма), указал партии самый прямой и короткий путь к сердцам избирателей. Проще говоря, быть всегда с народом.

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Вдаваться в тонкости, как всегда точно выверенного текста, который через несколько лет (вне всякого сомнения) займет достойное место в собрании сочинений Льва Марковича, мы не будем, потому что в контексте сказанного обращает прежде всего внимание не суть, а именно шум, который подняли его сторонники, не согласные с позицией Григория Алексеевича. Обвинения в предательстве, укоризны в измене великому яблочному делу и прочие грехи были навешаны на г-на Явлинского с удовольствием потому, что, во-первых, он «старый дед» (несколько странный для политика-тяжеловеса ярлык), служит «кровавому режиму». При этом не стесняется нападать на коллегу, сидящего в кутузке.

Видимо, раздосадованный неожиданной критикой однопартийцев, г-н Явлинский отправился в студию «Эха Москвы», чтобы попытаться «распихать» по-журналистски не доверчивому Венедиктову суть своих взглядов, однако консенсуса достигнуто, увы, не было. Алексей Алексеевич лишь удивлялся, а чего это Григорий Алексеевич нападает на Навального, который ему из своей кутузки ответить не может. В свою очередь яблочник-основатель никак не мог взять в толк, почему он должен ждать больше двух лет, чтобы ответить Навальному, которому не сегодня-завтра навесят еще год-другой за, типа, оскорбления ветерана. Просидев час в студии и, видимо, недовольные друг другом политик и журналист разошлись, а круги по воде продолжают расползаться и, как убеждено большинство наших диванных экспертов, все эти непонятки имеют один и тот же корень, а именно - недосказанность. Обе стороны, как бы это ни парадоксально прозвучало, декларируют один и тот де лозунг: «За нашу и вашу свободу!». Однако участники яблочно-либерального эпистолярного романа, не дают труда пояснить: какой смысл (и прежде всего экономический) они вкладывают в понятие «свобода», что настораживает широкие диванные массы.

Всего один пример: как-то в начале 90-х на заседании кабинета министров его тогдашнему главе доложили, что в Подмосковье отмечены случаи голодной смерти, на что кто-то из младореформаторов по-доктринерски ответил: типа, сие закономерно, потому что люди не смогли вписаться в условия рынка. Такой вот социал-дарвинизм в чистом виде, о котором, видимо, не задумывались те, кто выходил на улицы, требуя перемен. Сегодня картина ничуть не изменилась: политические герои нового времени спорят по поводу терминологии, подлавливая своего визави на неточностях, но при этом оба (!) сознательно ли, а может непредумышленно помалкивают относительно яблочной предвыборной программы. И это тем более странно, что уже заявлено об участии партии в выборах в Государственную Думу. Вместе с тем прожженные диванные жилеты убеждены: если не отменять драконовские законы – подвижек не будет, если не проводить люстрацию и прочие преобразования, которые вернут страну на демократические рельсы, - тоже мало что изменится. Однако либералы (и «навальнисты», и «яблочники, прочий мелкобуржуазный элемент) на данный момент не готовы (или не хотят?) раскрывать свои предвыборные планы. Так чего же удивляться, когда россияне в ответ на упреки спокойно покуривают в сторонке, не проявляя социальной активности, ну а на нет, как известно, и Верховного суда нет.

Такой же смешной и неконструктивной, на мой взгляд, выглядит возня так называемой легальной оппозиции – имеется в виду громко заявленное объединение «Справедливой России» с «патриотами России» и новой прилепинской партией «За правду». В дословном переводе с федерального на региональный политический новояз сказанное означает, что Брячак-младший и Ко должны слиться в едином порыве с Виктором Асадчим. Немаловажное уточнение: патриотом и личностью в полной мере исторической - первым председателем псковской гордумы. Тут же - немногочисленные местные почитатели таланта писателя Прилепина.

Речь идет прежде всего о профессиональном казаке и видном деятеле областного профдвижения г-не Иванове, а компанию составит «правдист» и (по совместительству) бессребреник Александр Солоповым сотоварищи, многие из которых неизвестны широкой публике. То есть от слова – вообще! Некоторые, типа, эксперты прогнозируют, что благодаря этому объединению эсеры, закаленные в горниле партийных междоусобиц, способны громко выстрелить на сентябрьских выборах, добавив чуть ли не пару мандатов к своей сегодняшней фракции. Однако нашим диванным пескоструйщикам в силу некоторого жизненного опыта и врожденного скепсиса, этот мироновский проект (как и приделывание к нему «запчастей») не кажется жизнестойким. Разрешили малышне поиграть в чужой песочнице - пусть радуются! Зачем им праздник портить, а то еще скажут, что мы «накаркали».

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Что касается других «как бы» политических новостей недели - вроде очередного выдвижения «вечного кандидата» господина Романова из «Партии роста» - теперь на выборы главы Порховского района, то, судя по прежней активной движухе вышеупомянутого деятеля, можно сделать вывод: перец он еще тот (одни темные очки чего стоят!), но, по мнению приближенных к политическому столу «короля Артура», играет не самостоятельно и готов подыграть любому кандидату от партии власти на любых выборах. Так что тут «без комментариев», как говорится...

Не война, а веселуха?

На календаре - февраль, а в общественном сознании этот месяц значится, как месяц военной патриотики, что и подтверждает бурное течение нашей жизни. Рассказываю… На прошлой неделе внучка принесла из школы «треугольник» - письмо с фронта, которое первоклассники самостоятельно смастерили и красиво раскрасили фломастерами на уроке труда. После занятий поделка, понятно, была торжественного вручена маме. Развернув самодельный конвертик, она с содроганием прочитала оптимистическое: «привет с войны!» Бедная мама, у которой старший сын-студент, чуть в обморок не грохнулась, но когда пришла в себя от футурологического шока, то позвонила учительнице, задав ей один, но сакраментальный вопрос: что за доморощенный милитаризм?

«Наезд» был не шуточным, но учительница, видимо, привыкшая к подобного рода звонкам, объяснила ситуацию просто: что я могу поделать, если нам «сверху» такие указания спускают?

- Да не одну! - продолжал педагог. – Предлагали даже рассказать детям о дневнике Тани Савичевой. Мы, правда, деликатно отказались: как объяснить малышам что такое «лишенец»?

В самом деле: если проанализировать ситуацию, то не каждый старшеклассник сегодня может рассказать, что такое поражение в правах по классовому признаку и по каким причинам многодетная семья Савичевых перед самой войной оказалась на псковских выселках. И только за то, что ее глава был нэпманом, владел кинотеатром? Чем закончился этот разговор по поводу фронтового оптимизма – продолжать не хочу, но только у нашего диванного сообщества возникло стойкое подозрение, что по мере приближения Дня защитников Отечества, «потный вал» креатива, густо замешанный на патриотической тематике, теперь будет только нарастать.

Хотя, с другой стороны, в стремлении научить маршировать даже малышей есть свои далеко не фантомные, а реальные демографические причины. Нравится это кому это или нет, но население Российской Федерации, несмотря на громкие заявления официальных лиц, стремительно сокращается. «Не будем говорить за всю Одессу…», но по самым свежим данным наша любимая Псковщина по-прежнему находится в «горячей десятке» по темпам вымирания населения. В этом же списке оказались Смоленская, Рязанская, Тульская и другие области, то есть регионы Центральной России. Если мы и дальше такими же темпами и методами будем «улучшать» демографическую ситуацию в стране, то последней надеждой в укреплении обороноспособности страны на самом деле станут сегодняшние мальчиши-кибальчиши, рисующие на уроках труда для своих мам оптимистические «приветики с фронта». Увы, но крайними в этих странных игрищах остаются зачастую младшие школьники, которые в силу своего юного возраста еще способны заглатывать ура-патриотическую жвачку, которой их подкармливают взрослые. Тем более, что собственного отношения к такой щекотливой и сложной теме, как патриотизм, молодежь еще не выработала. До того ли? Если мы вокруг все блогеры да тиктокеры…Ну а там, где пусто, всегда возникает нечто такое, что не может не вызывать чувство, как минимум, недоумения. Нацепил трехлетнему малышу пилотку, сунул ему в руку флажок и все – перед нами 100-процентный патриот?

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Казарма как общественное место

И уж если мы заговорили про «нерушимую и легендарную», то же тут как не вспомнить про свежее постановление о запрете ругаться матом. Да простят меня коллеги, но автор этих строк почти две недели ждал (но так и не дождался), когда критики нововведения вернутся на грешную землю. Напомним, что с 1 февраля новая редакция закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» вменяет администрациям соцсетей и видеохостингов обязанность выявлять и блокировать матерную лексику. Нарушителям (юрлицам – прим. авт.) грозит штраф до 8 млн. рублей, но условному Васе Пупкину, если он позволит себе позволить, подобное деяние грозит удалением из его личной странички незаконного контента и блокировкой аккаунта. При этом никто не отменял и старый закон, который подразумевает штраф (до 15 МРОТ) или арест до 15 суток за нецензурную брань в общественных местах. И тут возникает вполне естественный вопрос: можно ли считать армейскую или полицейскую казармы, флотский кубрик «общественным местом», где употребление бранных слов будет считаться нарушением закона? По своему личному опыту могу лишь сказать, что столкновение с армейскими нравами в пехотном полку, куда ваш покорный слуга попал после учебного отряда, вызвало, деликатно говоря, оторопь. И ведь было от чего, если командир роты связи капитан Лозовой (фамилию даже помню!), вытаскивая подразделение на вечернюю поверку, для усиления бдительности имел обыкновение пересказывать армейский устав в выражениях сильных и недвусмысленных. Есть подозрения, что эти «филологические» упражнения до сих пор живы в памяти у многих, ибо (да простите нас, ветераны) представить российскую армию без крепкого русского слова невозможно. Подтверждение сказанному можно найти на каждом шагу. Если порыскать по бескрайним просторам интернета, то можно отыскать не один десяток (сотен!) роликов, на которых офицерский состав, кроют подчиненных отглагольными прилагательными сексуального назначения. Понятно, что теперь кроме общественного порицания нарушителям общественного спокойствия будет грозить штраф, тем не менее вопрос от этого не становится менее острым: можно ли считать мат единственным способом общения в среде, где принято носить погоны?

Поделившись на досуге своими размышлениями с офицером запаса, ваш покорный слуга был удивлен, когда мой визави вступился за честь корпорации:

- Конечно, можно наказать штрафом, даже на гауптвахту отправить, - продолжил он свой монолог. - Но в свое время многое (если не всё!) зависело от командира и традиций части. Даже начиная с внешнего вида. Приведу в качестве примера город-герой Севастополь, где я начинал служить. В частности, офицерам категорически запрещалось (!) носить зонтик. На случай дождя есть плащ-палатка. Служить, так по уставу! Сначала нельзя было, но потом разрешили «дипломаты», чтобы ходить на спорт, но…сугубо черного цвета. Запрещалось сидеть в общественном транспорте за исключением случаев, если в билете был обозначен номер кресла. И уж совсем считалось позором, если офицер занял место, а рядом с ним была вынуждена стоять женщина… Таких примеров я могу назвать немало, не говоря уже о том, что в кубриках нашего корабля нецензурные выражения считались табуированными. Между собой – еще туда-сюда, но на людях – категорически нет! Не скажу за весь флот, но в этом смысле я считаю, что мне, зеленому лейтенанту, несказанно повезло и с командиром, и с коллегами. Не скрою, что сегодняшние нравы армейской среды, порой, вызывают, у меня чувство неприязни, но лично я убежден: никакой закон не может стать барьером для нецензурной лексики, если у самого военнослужащего в голове нет главного - нравственного барьера этому злу.

В дополнение к сказанному моим визави можно упомянуть, что лет пять назад в МО планировали выпускать нечто наподобие методичек – «Вежливые люди», из которых каждый грамотный в погонах должен был усвоить, что матерная лексика не есть хорошо. Впрочем, судя по тому, что с матом в казармах по-прежнему знакомы не понаслышке, армейские идеологи решили не кидаться на ветряные мельницы. Брошюрка, видимо, так и не вышла, а сейчас приказом вышестоящего начальства служивым запрещено пользоваться интернетом, что - убеждены! – положительно сказалось на уровне дисциплины в социальных сетях. Так что за людей в погонах в этом смысле в канун праздника мы можем быть спокойны.

На этом мы завершаем программу, ну а если кто утомлен тяготами бытия, но напоминаем, что адрес аптеки не изменился – она по-прежнему за углом.

Юрий Моисеенко