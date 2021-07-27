Блоги / Наталья Гвоздь

Псков це Европа

На днях рассказали мне прелюбопытнейшую историю, которая очень ярко иллюстрирует псковскую туриндустрию. В информационно-туристский центр обратились гости с запросом: приехали к вам на три дня, хотим посмотреть Псков, что можете предложить? «Обзорная по Кремлю», - бойко отрапортовали в центре. «Уже посмотрели», - ответствовали гости. «Тогда рекомендуем посмотреть Изборск-Печоры или съездить в Пушкинские Горы», - заулыбалась администратор. «Вы не поняли, мы хотим Псков, - настаивали туристы. - Что еще у вас можно увидеть?» Девушка задумалась и наконец вспомнила вторую главную достопримечательность Пскова после Кремля: «Посмотрите Эйфелеву башню на Воровского». Занавес. Бурные аплодисменты.

10 храмов ЮНЕСКО, в том числе Мирожа и Снятка, Гремячая гора, отреставрированный Двор Постниковых, даже путешествие по Великой на теплоходике - все мимо. В Европе туристы валом валят в населенные пункты, которые по нашим меркам иначе как деревней и не назовешь. Чешский Рабштейн-над-Стржелой - всего 75 жилых домов, остальное - памятники, которые осаждают охочие до местных красот путешественники. Мелник в Болгарии - одна улица, несколько сотен жителей - и толпы туристов. В Хорватии город-лилипут Хум - та же история: музей под открытым небом. Да что далеко ходить - в Эстонии и Латвии умудряются как-то привлекать турпоток.

А у нас люди идут своим ходом в Финский парк, бродят по центру, изучают баннерные выставки. Но сердце все же просит большего - в итоге они спотыкаются о закрытые двери дома Масона и отчаянно-безнадежно пытаются обнаружить в Пскове музей фресок или хоть какой-то намек на экспозицию, в которой раскрывались бы секреты псковского зодчества. Ищут Дом кузнеца или ремесленные мастерские - тщетно. В проблеске последней надежды звонят в музей-заповедник и спрашивают, можно ли съездить на экскурсию в Мелетово, посмотреть на шедевр архитектуры, расхваленный академиками. «Туда не проехать да и не на что там смотреть», - слышат в ответ. Финита ля комедия. Случайно, в киоске на остановке наши туристы замечают китайские магнитики, покупают их на долгую и светлую память о древнем Пскове и уезжают восвояси.

Смотрите также Не Кремлем единым

Что расскажут они дома своим знакомым? Посоветуют ли отправиться жарким летом в Псков или скажут уверенно: в Новгороде круче? В любом случае: деньги, которые могли бы остаться в нашем городе (читай «дефицитном местном бюджете»), остаются надежно лежать в кошельках путешественников.

Любой нормальный предприниматель в подобной ситуации уже схватился бы за голову, ибо негоже прибыль упускать. Расписал бы бизнес-план, по пунктам, системно: пиар, сайт, раздатка, сувениры (от дешевых до эксклюзива), вариативные маршруты, туалеты. И самое главное - начал бы его реализовывать. Что мешает нашим руководителям от туризма заняться тем же самым - непонятно. Ресурса нет? С фантазией проблемы? Других забот по горло?

А, нет, показалось: планы-то разрабатывают! Даже фокус-группу собрали на базе МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» - «по созданию стратегии устойчивого туризма города Пскова». Обсуждали целый ряд вопросов, в том числе уникальный архитектурный ансамбль Пскова (объекты всемирного наследия ЮНЕСКО), гастрономию, природу и - устойчивость. Последний ингредиент - из разряда откровений. Вот как объясняют его смысл непосвященным: «От питьевой воды из-под крана до местной велосипедной культуры. В Пскове устойчивость - это не просто модное слово: это философия и образ жизни». Когда мне так велеречиво все объясняют, я сразу понимаю: речь идет как раз о «модном слове». И именно в нем надо искать утешения нашим туристам.

Впрочем, меньше всего я хочу упрекнуть наших чиновников в бездействии - как говорится, прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь. Тем более что знамя туризма крепко подхватила Псковская епархия: паломнические туры - настоящая золотая жила. Но почему-то снова не Псков (Дом Святой Троицы) продвигают, а везут в Печоры (что логично), в Выбуты и на Залит (тоже предсказуемо). Осваивают и более редкие маршруты - Трутнево, Елеазаровский и Крыпецкой монастыри, Никандрова пустынь. Разрабатывают и печатают новые путеводители, буклеты, календари. Не обходится, правда, без досадных оплошностей. Псковские экскурсоводы рассказывают, что в календаре, выпущенном епархией и посвященном псковским храмам ЮНЕСКО, под изображением фрески Страшного суда из Мирожи размещена информация о Снетогорском монастыре. С таких «мелочей» и начинается отношение. Хотя радует тот факт, что календарь такой вообще появился.

В целом складывается ощущение, что со времен самопровозглашения Пскова туристической меккой туризм у нас развивается стихийно-анархически. Тут схватились, там подлатали, здесь табличку повесили, сюда памятник тиснули, туда сердце впендюрили и сбоку бантик. Кто во что горазд. Нет, извините за пафос, объединяющей идеи, в которую впряглись бы все - чиновники, экскурсоводы, предприниматели, ремесленники, музейщики, творческие коллективы, жители города (ради эксперимента попробуйте на улице Некрасова спросить у прохожих, где расположен музей, - много открытий для себя сделаете).

И ведь каждый так и норовит любить Псков - на День города разве что ленивый не признался в пылких чувствах к Ольгину граду. Но 1118-летний исполин стоит как стыдливый подросток, за прыщами которого остаются незамеченными искренность, чистота и та самая пресловутая «аутентичность», столь чаемая нынче в русском народе.

Когда же, наконец, мы внимательнее вглядимся в любимый город и разгадаем его тайны? Когда наведем порядок в собственном доме - Доме Святой Троицы? Когда оценим его по достоинству и по-настоящему познакомим с ним гостей? Нет спору, Псков прекрасен, точно Париж - это еще четыре сотни лет назад ясно было. Но не ради же курьезной Эйфелевой башни к нам едут. В любой город путешественника влечет жажда смыслов, впечатлений и счастья. Нам ничего не остается, кроме как поделиться этим. Благо все это в Пскове есть.

ПС: Можете считать этот текст моей заявкой на участие в конкурсе «Псков-любовь».

Наталья Гвоздь