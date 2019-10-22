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Туризм

Не Кремлем единым

24.10.2019 08:45|ПсковКомментариев: 0

Туристам давно пора рассказать о том, что в Пскове можно посмотреть не только Кремль и Троицу. Этой точки зрения придерживается известный исследователь истории, читающий многочисленные лекции для местных экскурсоводов, Александр Окунев. По его мнению, сегодня масса псковских памятников церковной, крепостной и гражданской архитектуры нуждается в просветительской пропаганде, в которую могут и должны включиться и местные власти, и представители столичных турфирм.

По сути дела в наши дни облик Пскова в значительной степени обедняется в глазах туристов. Многие приезжают в Псков из Санкт-Петербурга и Москвы в составе сборных групп, тратя лишь 25 минут на осмотр Кремля. В лучшем случае гостей отвозят еще к памятнику Александра Невского на Соколихе. Ну а те, кто приезжает в Псков самостоятельно, попросту не знают, что посмотреть в городе помимо Кремля, и отправляются на разведку в Изборск, Печоры и Пушкинские Горы, оставляя за спиной прекраснейшие произведения архитектурного искусства.

«С давних пор, наверное, с 80-90 годов XX столетия, сложилась точка зрения, что в Псков стоит ехать только ради Кремля и Троицы, - говорит Александр Окунев. - Когда с развитием интернета в соцсетях появились первые фото Пскова, никто не фотографировал собор Иоанна Предтечи просто потому, что о нем элементарно не знали. Кто мог подумать, что где-то на задворках Комсомольской площади расположен храм XII века? Сейчас, конечно, восполнен этот пробел. Может, отчасти эта беда связана с тем, что в городе очень мало сохранилось коренного населения. Возможно, это связано с деятельностью московских и питерских турфирм, которые показывают исключительно Кремль, а дальше везут туристов в Изборск и Печоры или Пушкинские Горы. Изначально концепция такова:‑ в Пскове смотреть больше нечего».

Косвенно данная проблема связана и с отсутствием благоустройства на многих памятниках архитектуры Пскова. За примерами далеко ходить не надо - достаточно пройти по левому берегу реки Великой, где расположены уникальный комплекс Двора Батова, часовня св. Анастасии с фресками Николая Рериха, храм Успения с Пароменья XVI века, Ольгинская часовня, видовые площадки и остатки Ильинского монастыря. Здесь элементарно нет дорожек, скамеек, много грязи и мусора, рядом с Анастасьевской часовней еще и нависла перспектива возведения очередного забора. Остановит забор и туристов, желающих посмотреть на фундамент церкви 1804 года, который находится на территории школы №7...

Впрочем, при желании туристы преодолеют и грязь, и заборы - некоторых любителей экзотики, наоборот, это даже вдохновит. Вот только откуда они узнают, где их ждут открытия, позволяющие составить полноценное представление о Пскове? По мнению Александра Окунева, если руководители турфирм выяснят, что в Пскове есть объекты, которые обязательно надо показывать помимо Кремля, экскурсионные программы по Пскову могут измениться, причем существенно.

Например: все туристы завороженно любуются монументальными стенами Псковского Крома. Между тем, эти стены - плод труда реставраторов. А подлинную кладку XIV века можно увидеть в двух местах - рядом с одним из корпусов университета, там, где ранее располагалась духовная семинария и дом привратника, а еще лучше она сохранилась в районе улицы Красных Партизан. Между рынком и частной гостиницей сохранился большой нереставрированный кусок стены на большую высоту, в хорошем состоянии.

«Мы можем видеть реальный подлинник 14 века, и многие об этом не знают, - говорит Александр. - Я ни разу не слышал, чтобы гостей города водили к Мстиславской башне, а ведь это подлинная башня 14 века, самая древняя башня Пскова.

Фото: pleskov60.ru

Все кремлевские башни - новодельные. Только Кутняя сохранилась на одну треть. Сохранилась еще Довмонтова башня, но она построена была в середине 19 века. Остальные не сохранились вообще».

С Мстиславской башней связана, кстати, история, не менее интересная, чем легенда о Гремячей. История повествует о заговоре касимовского царевича Шах-Али (русские называли его Шигали), который в обход воли великого государя, вступил в переговоры с Казанским ханством. В то время правила регент – Елена Глинская, мать малолетнего тогда Ивана IV, но установление Василия III о том, что удельные властители самостоятельную иностранную политику вести не смеют, строго соблюдалось. Николай Карамзин пишет, что в 1533 году Псков стал местом ссылки татарской знати из свиты царевича, а самого его вместе с женой отправили в ссылку в Белоозеро. Видимо, правительство сочло их подстрекателями, да и хотело лишить Шах-Али поддержки знати. В Пскове мужчины и мальчики-подростки были посажены в подземелье Мстиславской башни, где и умерли от недостатка воздуха. Оставшихся в живых через несколько дней все равно убили. Жены сосланных татар довольно долго жили на Ямском дворе близ Трупеховских ворот. Вдовы умерших и убитых были насильно крещены и выданы замуж, что произошло уже после помилования царевича.

Подобных объектов в Пскове - масса, но из-за слабой информационной поддержки о них не знают не только туристы - о них не ведают даже псковичи. Надо писать о каждом памятнике, считает Александр Окунев: «У нас более 20 каменных построек 17 века в разной степени сохранности по всему городу - кто о них знает? Водят в основном в Приказную палату, в Поганкины палаты и двор Подзноева. Сомневаюсь, что кому-то показывают палаты Русинова, хотя там в комплексе три дома».

Еще пример: пространство бывшей Смолиговки - это район нынешних улиц Красных Партизан, Воровского, Свердлова и Маркса. Михайловская башня, могила Леона Поземского, тюремный замок СИЗО, который, кстати, также является памятником архитектуры. Несмотря на то, что все эти достопримечательности расположены в центре города, туристов туда не водят вообще. Бастионы, скрывающие под земляными насыпями старинные псковские церкви, - кто из экскурсоводов рассказывает о них?

Стоит заметить, что не рассказывают не потому, что не знакомы с историей - псковские гиды славятся своей начитанностью и глубокими знаниями. Дело в том, что маршруты не востребованы, не продуманы, не разрекламированы, да и туркластер не закольцевался, как мечталось на заре его появления. Как считает Александр Окунев, в идеале пешеходную улицу Пушкина надо было продлить до пешеходного моста. Тогда можно было бы создавать кольцевой экскурсионный маршрут по центру города: от Троицкого собора к церкви Богоявления, затем через пешеходный мост мимо центрального рынка на пешеходную Пушкина и далее по центру.

Отсутствие активной пропаганды и культа того, что в Пскове можно полюбоваться не только на Кремль, но и на многие другие объекты, сегодня сильно сдерживает туризм, уверен Александр. Маршрутов по городу должно быть много - тогда, возможно, и количество туристов заметно увеличится, что не преминет позитивно сказаться на экономике города.

Теги: #туризм #псков #Кремль
Источник: Псковская Лента Новостей
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