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Десять пишем - двадцать в уме: как мы собирались в школу

Раньше всех приближение осени ощущают не птицы. И даже не озабоченные кошки. И совсем не шизофреники или склонные к депрессии псковичи.

Первыми предчувствуют «унылую пору, очей очарованье» мамы школьников. Листья желтеть еще не начали, а они уже устремляются в магазины в поисках школьной формы, обуви, рюкзаков и канцтоваров. Меня в особенности трогают мамы сыновей-подростков. Все они, как на картинке: в элегантных летних платьях или классических брюках, чуть ли не на шпильках. А рядом - нестриженый за все лето отпрыск в шортах на босу ногу или спортивках с оттянутыми коленками. Чувствуется: еле вытянули парня из виртуальных миров тиктока и ютубчика в жизнь, полную серых штанов со стрелками.

В общем, первое сентября грядет. И уже сеет панику и гонит нехилую волну в неокрепших после летней жары умах горожан. Прежде всего, оживился школьный чат, где за время каникул мелькали разве что поздравления с Троицей и Медовым Спасом. «Прививки с 19 сентября начнут школьникам делать, инфа 100 процентов. Кто что думает по этому поводу?» - с ходу в карьер бросает сообщение активная мамочка из родительского комитета. И пошло-поехало: «Я своего не отдам», «А я уже привилась и жду-не дождусь, когда детей начнут», «Мы тогда на домашнее обучение», «Из-за вас, антипрививочников...» и т.п. Мы подарки учителям с таким энтузиазмом и огнем не обсуждали, как тему детской вакцинации.

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«Наташ, ты в курсе, что после первого сентября сразу на удаленку нас отправят?» - спрашивает в соцсетях мама нашего дворового друга. Интересуюсь, откуда такие сведения. «Да это точно будет, - обижается мой надежный информатор. - Мне сказала подруга знакомой, у которой знакомая подруги в администрации работает. Так что штаны можно не покупать».

Кстати о штанах. Все, кто хотел получить к 1 сентября не только «ничего и дергающийся глаз», но и обещанный президентом «чирик», уже сделали это. Окрыленные, родители ринулись в магазины и с удивлением обнаружили: подорожал не только «борщевой набор», но и школьный.

А ведь торговля подготовилась еще в июле: тогда по всем федеральным СМИ прошли новости о том, что из-за удорожания основного сырья - полимерных материалов и целлюлозы - ценники на канцтовары вырастут на 10-30%. Больше всего в закупке у производителей подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы и т. д.

Одежда и обувь тоже выросли в цене. По данным аналитиков, за год школьная форма подорожала на 15% до 1700 руб., блузки и рубашки - на 15% до 817 руб., кроссовки - на 22% до 2200 руб.

Даже исходя из статданных несложно подсчитать: только на то, чтобы приодеть школьника, не отпускать в школу разутым-раздетым, родителям придется «отстегнуть» как минимум 5 тысяч. А вот реальный предсентябрьский бюджет обычного псковского девятиклассника: брюки классика, брюки типа джинсов на каждый день в школу, 3 рубашки, ботинки уличные, ботинки сменка, рюкзак, спортивная форма, три футболки, кроссовки. Итого - 16000. И это без канцтоваров, белья и куртки.

Другой пример, уже по канцтоварам. Семья закупалась на школьном базаре одного из крупных гипермаркетов. Ребенок - восьмиклассник: «пластилин и краски можно не покупать». Купили по списку все. Самыми дешевыми оказались тонкие тетради в клетку и линейку по 18 листов - пачка из 10 штук обошлась в 42.99 по фирменной карте скидок. А самыми дорогими стали тетрадь Эрих Краузе за 99.99 и обложки Пифагор - 89.99. В общей сложности на канцтовары потратили около 1300 рублей. Теперь ждут вестей из школы: там должны сообщить, сколько денег готовить для оплаты учебных тетрадей.

Особенно грустно, если детей больше одного. И кто-то из них - девочка. А если еще и первоклассница - вообще туши свет (просьба крики «не надо было рожать, если не можете содержать» попытаться сохранить в себе - до новостей о «снижении рождаемости в России»). Моей младшей, например, точно не объяснишь, что целлюлоза подорожала. Хотя, может, именно так и надо приобщать ребенка к основам математики по-русски - рассказывать, что мама два месяца работает на штаны и тетрадки. А ведь ходят легенды, что есть люди, которые еще и мебель в комнатах своих детей обновляют к учебному году...

Не знаю, рассчитывали ли российские власти на то, что выделенные 10 тысяч покроют расходы на подготовку к школе. Со 2 апреля, когда была озвучена эта мера поддержки, до 2 августа, когда деньги начали поступать на счета, немало воды утекло. Тот же хлеб, согласно таблицам Псковстата о еженедельных изменениях цен, за эти месяцы подорожал с 69,56 до 73,71 рублей за кило. Как бы то ни было, подарки свыше не успевают за «тьмой низких истин», то бишь инфляцией. Сложно все-таки из одной мааааленькой овечьей шкурки семь шапок сшить. Чтобы всем хватало, надо какие-то другие сказки делать былью. А пока - одно пишем, другое в уме... И штаны можно не покупать.

Наталья Гвоздь