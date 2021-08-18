Общество

Школьникам с хроническими заболеваниями врачи будут рекомендовать привиться от COVID-19

В России не планируется вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для школьников, однако детям с хроническими заболеваниями рекомендуется ее пройти. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям», - сказал Александр Горелов в ходе выступления в российском обществе «Знание», отвечая на вопрос о том, станет ли обязательной вакцинация от COVID-19 для школьников, желающих продолжать очное обучение.

Эпидемиолог подчеркнул, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут «настоятельно рекомендовать» сделать прививку от COVID-19, пишет «Интерфакс».

«Не заставлять, а рекомендовать. Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидситуации», - добавил Александр Горелов.