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Кодовые замки

Полупустой фудкорт и вежливые люди - такой картиной встретил нас в субботу, первый день больших осенних выходных, крупный псковский торговый центр.

- Два кофе с собой и два эклера. Как идет торговля? – спрашиваем у кассира.

Она признается, что не фонтан, за весь день покупателей можно по пальцам пересчитать.

- Зарплата у меня зависит от выручки, - вздыхает она и возвращается к телефону. Больше заняться ей нечем: следующие любители сладкого у нее появятся не скоро.

За столиками настолько грустно, что хоть волком вой. Ни тебе азартной игры «найди свободное местечко», ни ленивых перебранок с подростками. Мы переглядываемся и уходим - поедим на скамеечке.

На досмотре у охранников игра «Что? Где? Когда?». Внимание, знатоки: можно ли пройти со справкой, но без паспорта? Нет. Лапы, усы и хвост тоже не документ. Можно вдвоем при наличии одного QR-кода? Нельзя. Один проходит, второй улыбается и машет. Можно к банкомату, который установлен на фудкорте? Да, можно, только быстро: одна нога здесь - другая там. А с одной прививкой пустите? Нет, только если по полной.

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На скамеечках – лепота и полный лаунж: чинно-мирно сидят парочки, попивая кофе да обсуждая тихо: почему за столиками, которые стоят на полметра друг от друга, нельзя? Пританцовывая под фоновую музычку, раскомплексованная девушка сообщает:

- Теперь у меня здесь и дискоклуб, и кино, и едальня, и фитнес!

- И музэй с библиотэкой, - подсказывает ей спутник. Нет, не V, просто спутник.

Пока доедали эклеры, из аптеки вышла женщина, громко радуясь:

- Ой, у вас скоро скидки на цитрамон будут объявлять!

Объясняет: потому что копеечное прежде лекарство уже больше 40 рублей стоит.

Мы походили по магазинам, порадовались, что с прошлой зимы обувь и пуховики в этом донашивать можно. Удивились: то, что мы не брали в псковских секондах в середине 90-х, сейчас продают в бутиках. И кто-то это даже берет. Скидки заценили.

Пока ходили, проголодались. Заглянули в кондитерскую лавку. Обычно здесь людно, сегодня - тишина. Скучают два продавца. Пока мы изучали меню, девчонки за прилавком встрепенулись: еще парочка зашла. И тут же потухли:

- Что вы! Без кода нельзя. Поймите: мы вам рады, накормили бы без проблем. Но если проверка будет - нас оштрафуют. А штрафы такие, что можно сразу закрываться.

И, подумав, добавили грустно:

- Хотя нам и так - впору закрываться. Без штрафов.

Но салаты не продали.

А мы, увидев в витринное окно небывало активную движуху у «ресторана известной федеральной сети» - назовем его так - решили передислоцироваться туда, кофейку взять да булку с джемом.

У дверей - ажиотаж. Внутрь не пускают никого.

- Я с кодом! Почему мне нельзя в зал?

Возмущенного мужчину утихомирили: закрыто для всех. Локдаун объявлен или где? До 7 ноября только на вынос. Вынос мозга.

Девочка справа работает на прием заказов - очередь волнуется раз, очередь волнуется два, в итоге замирает фигура, но не морская, а бранно-прачечная, трехэтажная. Девочка убегает. На ее место приходит большой суровый парень. Фигуры дематериализуются.

Девочка слева выдает заказы.

- Тридцать семь! Тридцать восемь!

- Простите, мы сорок четвертые, но заказали всего два кофе. Ждем уже двадцать минут. Неужели столько времени надо на то, чтобы налить воду из кофеварки в две чашки?

Сотрудница убегает. На ее место никто не приходит. Спустя десять минут материализуются сразу четыре заказа. 42-й, 43-й, 45-й и 46-й.

- Где? наш? кофе?

Те, кто уже успел получить вожделенную еду, поедают ее на скамеечках. Остальные ждут, соблюдая социальную бездистанцию. Мусорка забита донельзя. Ворон и бакланов нет: они разлетелись, напуганные интенсивным дорожным потоком, который кружит у ресторана. Очередь из авто перекрывает всю парковку у торгового центра и стремится вылиться на проезжую часть. Машины сигналят, выстраиваются в два ряда. Но все вежливо, без эксцессов. Люди ждут. Им немного надо. Всего два кофе – вот и весь пир духа.

Наталья Гвоздь