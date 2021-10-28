Общество

Система QR-кодов начала действовать в Псковской области

Система QR-кодов начала действовать на территории Псковской области сегодня, 30 октября.

Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе фуд-корты, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе. В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.

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Напомним, соответствующие изменения 21 октября внесли в указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «Условия жесткие, но альтернатива – полная приостановка деятельности вплоть до улучшения эпидситуации, как это было в прошлом году», - отмечал глава региона Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.