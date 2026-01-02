АвтоМир

Два человека пострадали при съезде автомобиля Tugella в кювет в Дновском округе

Автомобиль Tugella оказался на крыше при аварии в Дновском округе 1 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Сухарево автомобиль Tugella под управлением мужчины 1990 года рождения, совершил съезд в кювет с последующим переворотом на крышу.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, мужчина 2002 года рождения.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники госавтоинспекции.

