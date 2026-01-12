АвтоМир

Такси по дороге из Пскова налетело на металлический барьер. ФОТО

Такси без пассажиров оказалось задними колесами на металлическом барьере в Лужском районе Ленобласти. На фото попали последствия для ходовой и кузова. 

В соцсетях 12 января публикуют последствия дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Р-23 «Псков» у поселка Мшинская. В кадр попал кроссовер Geely, задняя часть которого поднята на металлическом барьере. У иномарки-такси оказались вырваны передние колеса и часть бампера.

В сообщении утверждают, что таксист возвращался в Петербург из Пскова и на ровном участке потерял контроль над автомобилем.

В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сообщили, что ДТП на 112-м километре трассы Р-23 «Псков» произошло около половины седьмого утра. Машина двигалась в сторону Санкт-Петербурга, участок федеральной трассы был обработан и очищен, пишет 47news.

 

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ГАИ.

