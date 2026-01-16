«На пятой передаче»: «Право на мигалку» и кто виноват в ДТП со спецтранспортом?

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Тема выпуска: ДТП с участием спецтранспорта с включенными маячками. Разбираем похожие происшествия последнего времени и ищем закономерности.
- Как часто псковичи попадают в ДТП с участием спецтранспорта – автомашин «скорой», полиции и пожарной службы?
- Кто виноват в ДТП на Октябрьской площади 25 декабря под новогодней елкой? Какое решение вынесли при разборе?
- Кто чаще оказывается виноват в подобных случаях?
- Porsche Cayenne против УАЗа «скорой помощи» - как суд разделил ответственность между участниками?
Начало в 12.36.