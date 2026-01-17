Жителя Пыталово могут посадить в тюрьму за повторное вождение пьяным

Прокуратура Пыталовского района признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя по части 2 статьи 264.1 УК РФ (Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 ч. 1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Установлено, что приговором Пыталовского районного суда от 22 января 2025 года мужчину признали виновным в вождении в нетрезвом виде и ему было назначено наказание в виде 7 месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года 1 месяц. 24 сентября 2025 года мужчину освободили из исправительного центра в связи с отбытием основного наказания.

Вместе с тем он должных выводов не сделал и 6 января в вечернее время вновь сел за руль квадроцикла, находясь в состоянии опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД в Пыталово.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.