 
АвтоМир

Жителя Пыталово могут посадить в тюрьму за повторное вождение пьяным

0

Прокуратура Пыталовского района признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя по части 2 статьи 264.1 УК РФ (Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 ч. 1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Установлено, что приговором Пыталовского районного суда от 22 января 2025 года мужчину признали виновным в вождении в нетрезвом виде и ему было назначено наказание в виде 7 месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года 1 месяц. 24 сентября 2025 года мужчину освободили из исправительного центра в связи с отбытием основного наказания.

Вместе с тем он должных выводов не сделал и 6 января в вечернее время вновь сел за руль квадроцикла, находясь в состоянии опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД в Пыталово.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026