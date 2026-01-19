 
АвтоМир

«ГорДозор»: Уборка снега в Пскове на каникулах

0

Смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей новый выпуск программы «ГорДозор». 

Первые дни 2026 года выдались достаточно снежными. Главным в таких условиях становится вопрос — кто будет убирать снег? По заверениям властей, в городе и области мобилизованы все силы для борьбы со стихией, но сообщения от псковичей, что где-то не почищено, где-то завалы и сугробы, продолжают поступать. Так ли это? Тщательно ли убирается снег в Пскове и области? 

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Олег Добрынин и Николай Мельков. 

Добавим, в связи с профилактическими работами на радиомачте Псковского областного радиотелепередающего центра радиовещание на частоте 102.6 FM и других псковских радиостанций сегодня, 19 января, до 16.00 приостановлено. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026