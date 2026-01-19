«ГорДозор»: Уборка снега в Пскове на каникулах

Смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей новый выпуск программы «ГорДозор».

Первые дни 2026 года выдались достаточно снежными. Главным в таких условиях становится вопрос — кто будет убирать снег? По заверениям властей, в городе и области мобилизованы все силы для борьбы со стихией, но сообщения от псковичей, что где-то не почищено, где-то завалы и сугробы, продолжают поступать. Так ли это? Тщательно ли убирается снег в Пскове и области?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Олег Добрынин и Николай Мельков.

Добавим, в связи с профилактическими работами на радиомачте Псковского областного радиотелепередающего центра радиовещание на частоте 102.6 FM и других псковских радиостанций сегодня, 19 января, до 16.00 приостановлено.