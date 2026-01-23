 
На трех железнодорожных переездах в Пскове устранили ряд нарушений

Псковская транспортная прокуратура добилась устранения нарушений на двух железнодорожных переездах Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В ходе проверки выявлено, что частично отсутствовали сигнальные столбики на улицах Советской Армии и Вокзальной и у станции Псков-Туристский, а также повреждены дорожные знаки на переезде на улице Декабристов.

Прокурор обратился в суд с иском. Псковский городской суд требования удовлетворил. 

Контрольный выезд старшего помощника Псковского транспортного прокурора Екатерины Козловой подтвердил устранение нарушений.

