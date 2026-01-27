В Пскове тягач «пнул» «Шевроле Ниву» в опору освещения. ФОТО

Фото№1-3 предоставлено Госавтоинспекцией Пскова

В Пскове «Шевроле Нива» улетела в опору освещения после столкновения с тягачом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января в 09.30 на Крестовском шоссе у дома №92.

Мужчина 1970 года рождения, управляя автомашиной «Шевроле Нива» при перестроении не уступил дорогу автомашине КамАЗ, двигавшейся попутно без изменения направления движения и совершил столкновение с ней. После легковой автомобиль по инерции наехал на бордюрный камень и световую опору без номера.

Пострадавших нет.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Добавим, удар опоры пришелся на водительскую дверь «Шевроле Нивы». КамАЗ не получил серьезных технических повреждений.

Видео: группа Жесть по-псковски В Контакте