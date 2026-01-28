Дорожные службы борются со снегопадом в Невельском и Великолукском округах

Ситуация на дорогах продолжает оставаться сложной. Снегопад разной интенсивности идет третий день. По предварительным оценкам его завершение ожидается к выходным. Об этом пишет глава Невельского района Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Фото: Олег Майоров / Telegram-канал

Подрядные организации по содержанию дорог переведены на усиленный режим и работают в круглосуточном режиме, задействована вся имеющаяся у подрядчиков техника.

Со вчерашнего дня на странице администрации в ВКонтакте начали публиковать информацию о плане работ по расчистке дорог. Исходя из обстановки и фактически проводимых работ, график может меняться.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

«Ситуация на дорогах сейчас – это настоящее испытание. Поэтому наши дорожные службы работают без выходных, 24 часа в сутки. На линии сейчас 11 единиц техники, и мы активно ищем возможности привлечь еще больше помощи, в том числе и от частных лиц, чтобы справиться с этим объемом», - пишет в своём Telegram-канале глава Великолукского района Алексей Кузьмин.