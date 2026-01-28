Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 29 января

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 454+000-464+000, 469 +000-478+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет идти очистка от снега обстановки пути и очистка мостов;

На участке 500+000-502+000, 514+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет идти очистка от снега тротуаров, мостов.