19 уголовных дел по смертельным ДТП в Псковской области передали в суд в прошлом году

19 уголовных дел по фактам смертельных дорожно-транспортных происшествий расследовано и передано в суд в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Уголовные дела возбуждались по 264 статье УК РФ. 

«ДТП со смертельным исходом всегда остаются в памяти и запоминаются надолго», - отметили в полиции. 

Напомним, 30 июля 2025 года был вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Псковской области за ДТП в пустошкинской деревне Алоль, при котором погибли водитель автомобиля Chevrolet Cobalt и его 2-летний пассажир. Второй ребенок, 5-летний мальчик, а также его мать были доставлены в больницу. Женщина впоследствии также скончалась. 

