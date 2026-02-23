 
На трех трассах Псковской области пройдут дорожные работы 24 февраля

На трех трассах Псковской области, Р-23, М-9 и А-122, пройдут дорожные работы 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • Км 31-79-31 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. очистка заездных карманов на а/остановках, перекрёстках и пеш. дорожек.
  • Км 46-43 ограничение скорости движения на СПб с 08:00-17:00, уборка снежного вала у МБО и ШЗЭ ротором.
  • Км 79-179-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. очистка пе-рекрёстков, заездных карманов и площадок отдыха.
  • Км 99-158-99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, уборка снежного вала у МБО.

М-9 «Балтия» Москва- Волоколамск- граница с Латвийской Республикой:      

  • Км 419+533-466+400 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,    очистка мостов, тротуаров, автобусных остановок. Уборка снега у ограждений.
  • км 466+400 – 516+840 ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, очистка автопавильонов, бордюрного камня от снега, очистка мостов, очистка обочин, съездов, заездных карманов.
  • Км 470+000-478+000, км 482+000–483+000 ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, очистка тротуаров и пешеходного ограждения от снега
  • Км 530+000-542+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 очистка от снега обстановки пути.
  • Км 612+00-км 616+389 ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, уборка снега у ограждения.
  • Км 575+000- км 616+389 ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, очистка искусственных сооружений от снега.
  • Км 555+000- км 616+389 ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, очистка съездов от снега.

А-122 автомобильная дорога А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель:

  • Км 553+815—км 623+655 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, очистка а/б покрытия, съездов, отбойников, мостов от снега механизированным способом, очистка тротуаров, отбойников, уборка мостовых сооружений ручным способом.
  • Км 623+655-664-764 ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, очистка съездов, заездных карманов, бордюрного камня, очистка автопавильонов, очистка обочин автогрейдером.
  • Км 674+420- 710+025 ограничение скорости в оба направления с8:00 до 17:00, очистка мостов, очистка съездов, заездных карманов.
