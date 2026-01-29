 
Мужчина погиб в результате наезда на трассе в Пустошкинском округе

Мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Пустошкинском округе 29 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На 518-м километре автодороги «М-9» Москва - Балтия водитель автомобиля «ГАЗ», мужчина 1963 года рождения, двигаясь по трассе, совершил наезд на пешехода, мужчину 1992 года рождения, который двигался по проезжей части. 

Инцидент случился около 08:20. В результате ДТП мужчина 1992 года рождения погиб до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.

