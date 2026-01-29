 
Пскович за 45 минут дважды отказался от прохождения медицинского освидетельствования

Пскович за 45 минут дважды отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Мировой судья судебного участка № 27 Пскова в отношении местного жителя рассмотрел два дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Установлено, что 1 декабря 2025 года на Крестовском шоссе в Пскове сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял мужчина с признаками опьянения. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения и, будучи отстраненным от управления транспортным средством, вновь сел за руль. Проехав несколько метров, мужчину снова остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушитель объяснил желанием убрать его с проезжей части на парковку.

Водитель признан виновным в совершении двух административных правонарушений, за каждое из которых ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.

