«Беспилотный» автомобиль врезался в маршрутный автобус в Пскове. ВИДЕО

«Беспилотный» автомобиль врезался в маршрутный автобус в Пскове. Момент дорожно-транспортного происшествия на Рижском проспекте у дома 51-а зафиксировала видеокамера Pskovline 30 января в 11.15.

Фото: группа «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Припаркованный на четной стороне улицы возле автобусной остановки автомобиль пересек проспект в перпендикулярном направлении через несколько полос и уткнулся в бок маршрутному автобусу, который остановился для посадки-высадки пассажиров.

По предварительной информации, водителя в легковой автомашине не было, машина укатилась. На место происшествия приезжали «Скорая», спасатели и экипаж ДПС.

