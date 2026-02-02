 
Поворот налево запретили на перекрёстке улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове

Новый знак, запрещающий поворот налево установили на перекрёстке улиц Розы Люксембург и Народной. Об этом сообщили Telegram‑канале «Псков. За‑рулём».

Фото здесь и далее: «Псков. За‑рулём» / Telegram‑канал

Теперь при движении от многоквартирных домов 37 и 45 по улице Народной на перекрёстке установлен знак, разрешающий движение только направо.

«Теперь местным для движения в сторону Рижского надо ехать по Народной разворачиваться дальше», - говорится в посте.

Вместе с тем на некоторых участках правила проезда остались прежними: от магазина «Пятёрочка» на улице Народной по‑прежнему разрешено поворачивать в любом направлении.

«Выезд от магазина Соловьи вдоль дома 57 на Народную пока разрешен как направо так и налево, знаков приоритета не появилось», - заключили в канале.

