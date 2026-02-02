 
АвтоМир

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Порховском округе

0

Следователи следственного отдела ОМВД России «Порховский» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ по факту ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Предварительно установлено, что 1 февраля 2026 года около 19.00 на 151-м км автодороги Великий Новгород - Порхов – Псков Порховского муниципального округа водитель автомашины ВАЗ, мужчина 2006 года рождения, совершил наезд на пешеходов: женщину 1989 года рождения и двух несовершеннолетних 2011 и 2014 годов рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела МВД России «Порховский».

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

