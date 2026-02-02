Завершён монтаж балок пролётного строения моста через реку Щепец в Островском округе

На 48-м километре автодороги Старый Изборск – Палкино – Остров в Островском округе ведутся работы по капитальному ремонту моста через реку Щепец в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На объекте завершен один из важных этапов – монтаж балок пролетного строения. Для его выполнения подрядной организацией было возведено специальное вспомогательное сооружение – рабочий мост. Это инженерное решение позволило провести все необходимые работы без остановки движения транспорта на данном участке.

Новый мост протяженностью 34,10 п. м. будет иметь свайное основание и пролётное строение из предварительно напряженных балок. Также в рамках капитального ремонта будет выполнено устройство дорожной одежды на подходах к мосту, организован водоотвод с проезжей части, выполнено устройство сопряжений мостового сооружения с насыпями подходов, локально-очистных и регуляционных сооружений.

Для повышения комфорта и безопасности на мосту появятся искусственное наружное освещение, пешеходные тротуары, новые барьерные и перильные ограждения.

На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 285 млн рублей. Работы выполняются подрядной организацией ООО «Строительная компания "Балтийский берег"». Срок завершения работ по контракту – август 2026 года.

Обновленный мост станет надежным звеном в транспортной инфраструктуре Островского района, обеспечивая безопасный проезд грузового и пассажирского транспорта, заключили в министерстве.