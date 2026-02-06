 
Снегопад вновь накроет Великие Луки: коммунальные службы переходят на усиленный режим работы

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Великих Луках ожидается снегопад. В связи с этим коммунальные службы переходят на усиленный режим работы, сообщил глава администрации Андрей Беляев в своем Telegram-канале.

Градоначальник заверил, что для коммунальщиков уже организованы дневные и ночные смены. Сейчас уже ведется подсыпка улиц песко‑соляной смесью, осуществляется расчистка дорог и пешеходных зон.

 

Андрей Беляев также обратился к водителям, попросив их быть предельно внимательными на дорогах, выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.

