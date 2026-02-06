Сильный снег ожидается на юго-востоке Псковской области

Сильный снег ожидается на территории Псковской области сегодня, 6 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

«В 10:05 от Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном явлении: "Сегодня, 6 февраля в течение дня по юго-востоку Псковской области ожидается сильный снег"», - рассказали в МЧС.

В условиях плохой видимости жителям и гостям региона рекомендуют быть осторожными за рулём, снизить скорость и отказаться от маневров. Также нужно использовать противотуманные фары, переходить дорогу только в установленных местах.

Ранее сообщалось, что холодная, морозная погода прогнозируется в Псковской области в первых двух декадах февраля.