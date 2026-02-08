 
Профилактический рейд провели сотрудники Госавтоинспекции в Новосокольниках

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» вместе с представителями автономной некоммерческой организацией «Дружина» провели профилактический рейд, сообщается в Telegram-канале управления Госавтоинспекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Управление Госавтоинспекции Псковской области

В ходе мероприятия инспекторы пообщались с водителями и пешеходами: Водителям напомнили об ответственности за езду в нетрезвом виде, о необходимости соблюдать скоростной режим, о важности пристегиваться ремнём безопасности, а также о правилах перевозки детей в авто.

Пешеходов проинформировали как правильно переходить дорогу. В завершение всем участникам раздали тематические листовки с правилами ПДД информацией об ответственности за их нарушение.

 

«Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения!» - отметили в управлении.

