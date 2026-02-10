Mitsubishi зарегистрировала в РФ два товарных знака

Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака DI-D и AWC до 2035 года, пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных Роспатента.

Согласно документам, заявки в ведомство были поданы в апреле 2025 года, в феврале компания смогла зарегистрировать товарные знаки со сроком действия в России до 2035 года. Правообладателем выступил «Мицубиси Дзидося Когё Кабусики Кайся».

Товарные знаки Mitsubishi могут использоваться для производства и продажи наземных транспортных средств и их комплектующих.

Ранее сообщалось, что ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране одноименный товарный знак.