Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы М-9 «Балтия» в Псковской области

Ограничение скорости движения будет действовать на нескольких участках трассы М-9 «Москва- Волоколамск- граница с Латвийской Республикой» в Псковской области завтра, 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 419+533-466+400 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка автобусных остановок, тротуаров, а также уборка снега от бордюрного камня.

На участке 555+000-612+000 километров ограничение скорости введут из-за очистки автобусных остановок от снега.

На участке 555+000-616+389 километров ограничение скорости движения будет действовать из-за очистки съездов, заездных карманов от снега.

На участке 612+000-616+389 километров ограничение скорости движения введут из-за уборки снега у ограждения.