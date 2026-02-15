 
Массовый выезд на встречную полосу на Рижском проспекте в Пскове попал на видео

Массовый выезд на встречную полосу на Рижском проспекте в Пскове попал на видео. Видеокамера Pskovline запечатлела момент нарушения на перекрестке с улицей Балтийской днем 14 февраля около 14 часов.

Уборочная техника остановилась перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора, заняв все полосы для движения в сторону улицы Рокоссовского. Водители принялись объезжать остановившиеся КДМ с выездом на встречную полосу.

Добавим, аналогичный маневр на перекрестке Коммунальной и Народной, зафиксированный камерой фотовидеофиксации «стоит» 7500 рублей. Как сообщил Псковской Ленте Новостей один из водителей, получивших на текущей неделе штраф за выезд на встречную полосу на Коммунальной, нередко водители объезжают по встречной полосе из-за стоящего транспорта.

В левых полосах Коммунальной на этом перекрестке можно двигаться в прямом направлении и налево, водители мешают друг другу. «Штраф заплачу, но это несправедливо, на перекрестке надо что-то менять в работе светофора», - считает собеседник издания.

