Молодой человек пострадал в результате ДТП в Великих Луках

Столкновение автомобилей Volkswagen и Toyota произошло на Октябрьском проспекте, 70 в Великих Луках 16 февраля в 15.40,  сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу.

Молодой человек 2006 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, выехал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю Toyota под управлением мужчины 1978 года рождения. 

В результате ДТП карета скорой помощи забрала молодого человека в больницу для осмотра. Решается вопрос о госпитализации. 

