Псковский студент совершил ДТП и скрывается от следствия

Студента псковского вуза разыскивают за учиненное дорожно-транспортное происшествие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: УМВД России по Псковской области

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому округу в отношении жителя областного центра Сулаймона Азамат Угли Омонова 1996 года рождения, студента одного из псковских вузов, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время Сулаймон Омонов скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в розыск. В этой связи всех, кто располагает информацией о местонахождении гражданина Омонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05 или 102, 112.

