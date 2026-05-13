В России изменились правила сдачи экзамена на права

12 мая в России вступили в силу новые правила приема экзаменов на водительские права. Срок сдачи практического экзамена сокращен до 60 дней после успешной сдачи «теории», говорится в новой редакции постановления правительства № 1097, где прописаны правила проведения экзаменов в Госавтоинспекции и выдачи водительских удостоверений.

Главное нововведение — сокращение срока, в течение которого Госавтоинспекция назначает практическую часть экзамена. Раньше на это отводилось шесть месяцев с момента сдачи теоретической части — конкретную дату определяло подразделение полиции. Теперь предельный срок сокращен до 60 дней.

Одновременно с этим вступающее в силу постановление ужесточает правила пересдачи: если гражданин пытался несколько раз сдать «город» и с момента сдачи «теории» прошло более полугода, то теоретическую часть экзамена надо будет сдать заново.

Кроме того, в документе уточнены последствия, которые наступают для граждан, использующих на экзамене средства связи, фото, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительную технику, справочные материалы: речь идет о скрытых микрофонах или камерах. При выявлении гаджета на экзамене результаты теста будут аннулированы, а пересдача будет назначена не раньше чем через год (остальные не сдавшие «теорию» могут пересдать ее уже через семь дней).

Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с 1 марта 2027. В частности, с этой даты при подаче заявления через портал «Госуслуги» кандидаты смогут не предоставлять медицинскую справку, если данные о ней содержатся в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Однако если срок действия заключения истечет в период между подачей заявления и выдачей прав, процедура будет приостановлена.

Новые правила обучения в автошколе

С 1 марта 2026 года в России заработали новые правила обучения в автошколах. Они будут действовать до 2032 года. Ключевое нововведение — увеличение обязательных часов при обучении на права категории B — с 38 до 42 часов. Кроме того, для желающих учиться на права категории C и D, а также для таксистов (категория B) появилась возможность обучаться не только в автошколах, но и «в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы», следует из проекта приказа. Речь идет о таксопарках или профильных транспортных комбинатах.

До этого на обучение категориям «А», «В» и «М» уходило до четырех месяцев, «С» — до шести месяцев, «D» — до семи с половиной месяцев, а «DE» и «CE» — до одного месяца.

Кроме того, с 1 марта 2026 года теорию в автошколах разрешили преподавать дистанционно. Для этого учебные заведения должны использовать специальный софт, фиксирующий посещаемость и успеваемость и содержащий сервисы удаленного взаимодействия преподавателя с учеником. Формат необязателен, автошколы могут использовать и традиционный формат офлайн-обучения.

Кроме того, в программе полностью меняется курс по оказанию первой помощи при ДТП. В теорию добавляются правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМах), порядок использования электронных документов, например цифровых прав или полиса ОСАГО. Учебный курс дополнен вопросами опасного вождения.

Новые основания для лишения водительских прав

С 1 марта 2027 года водительские права могут аннулировать при выявлении у граждан психических расстройств, эпилепсии или серьезных нарушений зрения, пишет РБК. Подобные заболевания создают повышенный риск на дороге. Нововведение должно снизить аварийность.

Запреты не будут пожизненными. В случае восстановления здоровья человеку потребуется подтвердить этот факт на медицинской комиссии. Затем он сможет получить водительские права обратно. Перед окончательным аннулированием существует процедура уведомления и возможность пройти внеочередное медицинское освидетельствование.