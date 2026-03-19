В Пскове в 2026 году могут отремонтировать проезжую часть на Ваулиногорском шоссе

В Пскове в 2026 году могут выполнить ремонт проезжей части на Ваулиногорском шоссе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Борис Елкин 19 марта на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

«Если все хорошо сложится, можем отремонтировать Ваулиногорское шоссе», - отметил Борис Елкин.

По его словам, сейчас водители предпочитают двигаться по улице Снятной из-за состояния дороги на Ваулиногорском.

Напомним, в 2026 году в Пскове будут ремонтировать улицу Советскую от площади Победы до Октябрьской площади. Планируется ремонт покрытия на мосту Александра Невского, завершение ремонта улицы Поземского с организацией новой схемы движения вокруг скейт-парка, ремонт улицы Карла Маркса, ремонт улицы Вокзальной в Пскове (участок от улица 128-й Стрелковой Дивизии до дома №38 по улице Вокзальной, участок от Бастионной до Льва Толстого).